ENERTIME : ENERTIME PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 4 septembre 2023. ENERTIME mettra à disposition du public et déposera auprès d'Euronext ses comptes semestriels 2023 durant la semaine du 18 septembre 2023. Ce document sera consultable en ligne sur https://www.enertime.com (onglet Investisseurs, rubrique informations financières). Une présentation synthétique du compte de résultat et du bilan figurent en annexe de ce communiqué.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « ENERTIME sort d'une période mouvementée de trois ans avec des résultats en forte amélioration et des perspectives positives pour l'année 2023 et les années suivantes . L'activité s'est accélérée au premier semestre grâce aux contrats en Afrique du Sud et en Bulgarie signés en 2022 et le contrat VERALLIA signé début 2023. L'activité commerciale reste élevée en France dans le cadre de la finalisation des 3 projets ORC retenus par l'ADEME ainsi que pour des nouveaux projets d'incinérateurs et de récupération de chaleur industrielle. En Asie, la société est entrée en négociation pour plusieurs projets de valorisation de chaleur industrielle dans des pays cibles comme la Corée du Sud ou l'Inde. Dans le domaine des Pompes à Chaleur haute température destinées à remplacer des chaudières au gaz naturel, la société a pour objectif de signer un nouveau projet à la fin de l'année. Notre objectif est d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires pour atteindre rapidement l'équilibre financier. »

Une activité encore contrainte par les contrecoups de la crise sanitaire

Au premier semestre 2023, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 3,2 M€ [1] , en augmentation de 2,1 M€ par rapport à la même période un an auparavant, soit une croissance de 196%.

Sur cette première partie de l'année, ENERTIME a :

Mis en service la turbine de 2,5 MW du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel,

Finalisé l'installation de l'ORC de 1,2 MW pour le projet d'incinérateur de Saint-Ouen du SYCTOM,

Avancé la réalisation des projets MAC en Afrique du Sud, KIMTECH en Bulgarie et VERALLIA en France.

Au cours de ce premier semestre, ENERTIME a confirmé l'offre de service énergétique opérée par sa filiale Energie Circulaire en signant le contrat VERALLIA ainsi que le financement de cette filiale et de ses projets avec la société DEMETER pour un montant de 21 M€.

ENERGIE CIRCULAIRE se concentre maintenant sur le développement des trois autres projets ORC sélectionnés par l'ADEME.

L'inflation de plus de 30% des coûts de réalisation des projets signés en 2022 et début 2023 a directement impacté les résultats du premier semestre à hauteur de plus de 700 K€ et a retardé la signature de nouveaux contrats pour ENERGIE CIRCULAIRE et ENERTIME. Le résultat opérationnel s'est néanmoins amélioré en pourcentage du chiffre d'affaires, le déficit passant de 171% à 77%, soit une appréciation de +94 points. La société a revu à la hausse ses nouvelles offres et va bénéficier sur le projet VERALLIA d'une meilleure prise en compte du mécanisme de subvention du projet par le mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Cette inflation ayant en partie pour origine une augmentation du prix de l'énergie, la société est confiante sur sa capacité à faire accepter cette augmentation par ses clients et/ou par les projets développés par ENERGIE CIRCULAIRE dont la raison d'être est d'économiser cette énergie devenue chère.

Une situation financière stable

À fin juin 2023, ENERTIME dispose de 0,6 M€ [2] de fonds propres et quasi-fond propres. La société conserve par ailleurs une ligne de financement en ODIRNANES de 2 M€ en place jusqu'au 12 décembre 2023 ( voir communiqué du 9 décembre 2022 ) mais non utilisée.

La société recherche par ailleurs d'autres financements à mettre en place pour couvrir les besoins en financement de son activité sans avoir recours aux ODIRNANES.

À fin juin 2023, la société et ses filiales disposent d'une trésorerie brute de 1,6 M€ dont 1,2 M€ pour ENERTIME uniquement. Cette trésorerie, les financements sécurisés à date et les paiements attendus sur les projets en cours, représentant près de 5,0 M€ de valeurs nettes de stocks et de créances clients, et sur les nouveaux projets en négociation procurent à la société une visibilité financière pour les douze mois à venir.

Innovation

Les projets européens DECAGONE et PUSH2HEAT montent en puissance sur le premier semestre 2023 et conduisent à un doublement de l'activité de R&D de la société au cours de ce semestre.

De plus, la société a été sélectionnée en mai 2023 par la Commission Européenne dans le cadre du programme Horizon Europe pour le projet d'innovation EPHYRA, lié à la technologie des ORC et pour une application de production d'hydrogène vert dans une raffinerie de la société Motor Oil Hellas en Grèce. Le montant des subventions pour ENERTIME s'élève à 2 M€.

Ce projet et les deux projets DECAGON et PUSH2HEAT signés en 2022 placent Enertime en tête du peloton des PME innovantes européennes sur les thématiques de l'efficacité énergétique.

La société est par ailleurs toujours en discussion avec la société STOLECT pour la fourniture de turbomachines innovantes sur les thématiques du stockage d'électricité par stockage de chaleur et continue le développement de solutions de compression d'hydrogène à haute pression. Les discussions avec STOLECT sont retardées mais la société reste confiante sur une contractualisation prochaine.

Dynamique commerciale

ENERGIE CIRCULAIRE, la filiale portant l'offre de service en efficacité énergétique de la société, est en négociation sur les trois projets sélectionnés par l'ADEME à la suite du projet VERALLIA. Ces projets ont accusé du retard du fait d'ajustements techniques, de l'inflation sur les coûts des équipements incorporés et pour un des projets, d'un projet concurrent qui a retardé la décision du client industriel. La société est confiante sur ses capacités à signer ces trois projets.

La société négocie par ailleurs plusieurs contrats pour des incinérateurs en France et pour des projets de valorisation de chaleur fatale en Asie.

Au Mexique la société a obtenu le soutien de Bpifrance pour le financement de ses projets géothermiques.

En Europe, l'électrification des procédés industriels liée à la décarbonation, combinée à une plus grande fragilité du réseau du fait de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, font de l'efficacité énergétique électrique une obligation. Cette électrification des procédés industriels se traduit en particulier par le remplacement massif des chaudières au gaz naturel par des Pompes à Chaleur à très haute température dont ENERTIME est un pionnier.

Activité de maintenance

La société a installé un atelier en Vendée destiné à l'assemblage de ses rotors de turbine et pour une nouvelle activité de maintenance de turbines à vapeur avec un premier contrat pour une intervention sur une turbine pour un client belge. L'activité de maintenance de la société doit atteindre son point d'équilibre financier en fin d'année avec un objectif de prise de commandes de plus de 300 K€ pour 2023.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur https://www.enertime.com/fr

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président Directeur Général

Tél. 01 75 43 15 40 gilles.david (at) enertime.com



Sophie DUGUE- Directrice Administrative

Tél. 01 80 88 75 10 sophie.dugue (at) enertime.com

ANNEXES

Compte de résultat

En € - normes françaises 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 3 208 751 1 084 791 Autres produits d'exploitation 400 521 397 952 Charges d'exploitation (6 092 453) (3 343 304) Résultat d'exploitation (2 483 181) (1 860 561) Résultat financier (58 193) (25 709) Résultat exceptionnel 332 (10 249) Produit d'impôt 200 000 179 595 Résultat net (2 341 042) (1 716 924)

Bilan

En €- normes françaises 30/06/2023 31/12/2022 Actifs immobilisés 3 618 899 3 343 092 Stocks & Clients 4 871 659 2 504 623 Autres actifs 377 775 143 303 Trésorerie & Valeurs mobilières 1 214 277 2 564 409 TOTAL ACTIF 10 082 611 8 555 428

En €- normes françaises 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres & Autres fonds propres 639 408 2 387 886 Fournisseurs 3 750 037 1 230 419 Autres passifs 3 705 745 2 666 381 Emprunts & Dettes financières 1 987 421 2 270 742 TOTAL PASSIF 10 082 611 8 555 428

[1] Dont 153 K€ refacturé à la filiale ENERGIE CIRCULAIRE et 2 368 K€ aux filiales d'ENERGIE CIRCULAIRE : Energie Lagnieu, Energie Grande-Synthe, Energie Peille et Energie Feuquières non consolidées

[2] Incluant 693 326 € d'avances remboursables

