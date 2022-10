ENERTIME : ENERTIME ET SA FILIALE ENERGIE CIRCULAIRE PARTICIPENT AU LANCEMENT DU PROJET PUSH2HEAT FINANCE PAR L'UE

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), annonce la participation d'Enertime et de sa filiale Energie Circulaire au projet PUSH2HEAT qui a officiellement débuté le 1er octobre 2022.

Le projet a été financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne (Grant Agreement numéro 101069689) et recevra un budget total d'environ 7,8 millions d'euros, sur une durée de 4 ans.

Dans le cadre du projet, Enertime développera et fabriquera une nouvelle génération de pompes à chaleur à très haute température produisant de la vapeur à plus de 140°C et qui sera démontrée dans une usine de production de papier située en Italie, tandis qu'Energie Circulaire s'occupera du développement du modèle commercial et de la gestion de l'innovation pour l'évaluation des résultats du projet.

Pour leur participation au projet PUSH2HEAT, Enertime et Energie Circulaire bénéficient d'une subvention de 1,16 millions d'euros maximum pendant la durée du projet. Les résultats du démonstrateur seront utilisés comme référence pour évaluer les impacts de la solution développée dans différents scénarios et son applicabilité dans d'autres processus potentiels.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « La sélection de notre consortium par l'Union Européenne et le financement d'aide qui nous est attribué va nous permettre de développer une solution innovante de Pompe à Chaleur à haut rendement pour production de vapeur dont le marché a très fortement besoin pour réduire la consommation de gaz naturel dans l'industrie. Ce succès nous conforte dans notre stratégie de leadership des solutions innovantes de décarbonation de l'industrie utilisant la thermodynamique »

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne sous le numéro GA 101069689 - This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under GA n. 101069689.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de

la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 19 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth

ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE

Plus d'informations sur https://www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

