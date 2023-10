ENERTIME : ENERTIME ANNONCE AVOIR OBTENU UN FINANCEMENT DE 13,8 M EUR POUR LA PREMIERE PHASE DE SON PROJET GEOTHERMIQUE AU MEXIQUE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable en géothermie, annonce avoir sécurisé un crédit acheteur de BPI France au bénéfice de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) mexicaine et couvrant 90% du coût de la première phase de son projet géothermique au Mexique.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Notre collaboration avec la CFE qui a débuté en 2020 avec un don du gouvernement français FASEP pour une étude de faisabilité sur la mise en œuvre de la technologie des ORC sur des sites géothermiques au Mexique entre dans une nouvelle ère avec la mise en place de ce financement qui est une étape importante vers la finalisation d'un premier contrat. Le soutien de BPI France devrait nous permettre de monter en puissance dans le domaine très porteur de la production d'électricité géothermique ».

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

