ENERTIME : ENERTIME ANNONCE AVOIR OBTENU TOUS LES PERMIS NECESSAIRES AU LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET VERALLIA A LAGNIEU

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable biomasse et géothermie, annonce qu'ENERGIE CIRCULAIRE, sa filiale à 85%, a désormais obtenu l'ensemble des autorisations et permis nécessaires à la réalisation de son projet au sein de l'usine du groupe Verallia à Lagnieu. L'obtention de ces permis était la dernière condition suspensive à l'entrée en vigueur des contrats d'exécution et au décaissement des fonds. Ce jalon important fait suite à l'obtention de la totalité des accords sur le financement du projet et permettra à ENERTIME de débuter le chantier de mise en œuvre du projet ORC.

Charles Huguet, Directeur d'ENERGIE CIRCULAIRE, la filiale de service énergétique d'ENERTIME déclare : « L'obtention des permis pour ce premier projet est une nouvelle étape déterminante dans la mise en place de notre modèle économique et de notre proposition de valeur. Après avoir atteint tous les jalons relatifs aux autorisations administratives et validé les étapes de mise en place des financements nous allons pouvoir ouvrir le chantier. Cette courbe d'apprentissage nous permettra d'accélérer la finalisation de nouveaux contrats. Si ENERTIME a su engager sur ses fonds propres les ressources nécessaires au bon développement du projet en amont de ce jalon administratif, nous remercions notre investisseur le Climate Infrastructure Fund (Demeter IM) pour son soutien et la compréhension de notre modèle de développement, ainsi que le groupe Verallia pour l'esprit de coopération dont ils ont à nouveau fait preuve cette année ».

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

