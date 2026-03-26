EnergyX, soutenue par GM, lance une usine de lithium au Texas

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EnergyX, une startup soutenue par General Motors GM.N , a déclaré jeudi qu'elle avait mis en service une installation de production de lithium dans le cadre de son projet Lonestar, situé dans la formation de Smackover au Texas.

La demande de lithium a augmenté dans le monde entier, en raison du rôle des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques, l'électronique portable et l'adoption croissante de solutions de stockage d'énergie renouvelable.

* L'usine de démonstration de Lonestar est opérationnelle et produira environ 250 tonnes par an d'équivalent de carbonate de lithium de qualité batterie, a déclaré la société.

* EnergyX s'attend à ce que la production atteigne plus de 100 000 tonnes métriques par an.

* Le raffinage du lithium reste un goulet d'étranglement aux États-Unis, la Chine contrôlant environ 70 à 75 % de la capacité mondiale de conversion chimique du lithium.

* La dépendance à l'égard de la Chine pour les produits chimiques à base de lithium destinés aux batteries a maintenu les marges à un faible niveau pour les producteurs nationaux, ce qui compromet la rentabilité de la plupart des projets non chinois, a déclaré EnergyX.

* La société a déclaré que l'installation lui permet d'optimiser davantage la conception du système, de valider l'économie du processus et de fournir des échantillons de 5 à 25 tonnes de lithium de qualité batterie aux clients pour qualification.

* La formation Smackover est une formation géologique souterraine qui s'étend de la Floride au Texas et qui pourrait contenir plus de 4 millions de tonnes de lithium.

* Les entreprises qui souhaitent extraire le lithium de la formation Smackover devront recourir à l'extraction directe du lithium, un procédé qui n'a pas encore fait ses preuves à l'échelle commerciale , la plupart des projets étant encore à l'état de projet pilote ou de déploiement précoce .