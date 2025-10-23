Energy Vault gagne sur l'acquisition et le développement du SOSA Energy Center au Texas

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de la société de solutions de stockage d'énergie Energy Vault Holdings NRGV.N augmentent de 4,5 % pour atteindre 3,51 $

** La société acquiert et prévoit de développer le SOSA Energy Center, un système de stockage d'énergie par batterie de 150 MW/300 MWh dans le comté de Madison, au Texas

** La société prévoit de recevoir l'avis d'exécution au quatrième trimestre 2025, l'exploitation commerciale étant prévue pour le premier trimestre 2027

** NRGV commencera la construction sur le site au quatrième trimestre 2025

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de53,3 % depuis le début de l'année