Energy Services Of America Corp devrait afficher un bénéfice de 12 cents par action

* Energy Services Of America Corp ESOA.OQ ESOA.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Huntington, en Virginie-Occidentale, devrait enregistrer une hausse de 2,4 % de son chiffre d'affaires, à 88 millions de dollars, contre 85,92 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Energy Services Of America Corp est un bénéfice de 12 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Energy Services Of America Corp est de 21,00 $, soit environ 52,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 9,89 $

