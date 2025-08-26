 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Energy Fuels progresse grâce à un accord de développement d'aimants en terres rares avec Vulcan Elements
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du mineur Energy Fuels UUUU.A sont en hausse de 1,8 % à 11,13 $ avant le marché

** La société signe un protocole d'entente (MOU) avec Vulcan Elements, fabricant d'aimants permanents en terres rares, afin de créer une chaîne d'approvisionnement nationale pour les aimants en terres rares, indépendante de la Chine

** UUUU fournira des quantités initiales d'oxydes de terres rares séparés "légers" et "lourds" de haute pureté à Vulcan au quatrième trimestre 2025

** La société dit que Vulcan validera les oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr) et de dysprosium (Dy) d'UUUU pour la production d'applications d'aimants à base de terres rares

** Après validation, les entreprises négocieront des accords d'approvisionnement à long terme supplémentaires pour les oxydes de NdPr et de Dy

** La société ajoute que les oxydes proviendront exclusivement de mines américaines

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 112,5 % depuis le début de l'année

