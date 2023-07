Energisme s'associe à Shayp pour une gestion optimisée de l'eau, ouvrant un potentiel de marché significatif

Face à l'urgence climatique et au défi croissant du stress hydrique, Energisme, acteur majeur dans le domaine de la gestion de l'énergie, annonce l'enrichissement de son offre avec l'intégration de la solution Shayp.

Energisme s'associe à Shayp, expert dans l'efficacité et la gestion de l'eau dans les bâtiments, pour apporter une valeur ajoutée à sa solution N’Gage. Grâce à l'intelligence artificielle avancée de Shayp et son analyse de données en temps réel, couplée à la solution N’Gage, Energisme offre désormais à l'ensemble de ses clients une vision complète de leurs consommations d'énergie et de fluides.



Vinci Facilities Aquitaine est l'un des premiers bénéficiaires de cette nouvelle offre enrichie. Ces solutions innovantes permettent désormais à Vinci Facilities de signaler toute dérive de consommation d'eau dans les bâtiments de leurs clients.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :