ENERGISME - Résultats financiers 2024 : une période de transition

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), société spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2024 et ses perspectives de développement pour 2025.



• Chiffre d’affaires récurrent (ARR) 2024 de 4,8 M€, +5,0% par rapport à 2023

• EBITDA 2024 de -1,3M€ en nette amélioration de 43% par rapport à 2023

• EBITDA retraité des charges non récurrentes de -0,4 M€

• Trésorerie nette de 1,0M€ à fin 2024

• Perspectives 2025 portées par la croissance des revenus et les nouveaux développements



L’année 2024 constitue une période de transition pour Energisme, marquée par une transformation profonde de son organisation, une optimisation de sa structure de coûts, et un recentrage sur ses activités les plus rentables.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :