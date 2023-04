Energisme : Résultats 2022

• Chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 47%

• Dynamique commerciale soutenue avec un MRR de 450 K€ à fin décembre, + 90% sur 12 mois

• Focus sur le déploiement commercial de la solution N’Gage

• Amélioration de l’EBITDA de 1,3 M€

• MRR1 attendu de 700 K€ à fin 2023

• Objectif d’atteinte d’un EBITDA à l’équilibre à la fin du S1 2023



Thierry Chambon, directeur général d’Energisme a déclaré : « Nous sommes entrés dans la phase active de commercialisation de notre solution logicielle de performance énergétique N’Gage, de plus en plus sollicitée par les entreprises et les collectivités, dans un contexte de crise énergétique plus que jamais porteur pour notre société. Tous nos efforts sont concentrés sur l’accélération du déploiement de N’Gage, qui passe par un renforcement de notre équipe marketing et commerciale et, une très forte réduction des frais de recherche et développement grâce à notre produit aujourd’hui pleinement abouti, avec l’objectif d’atteindre un MRR de 700 K€ d’ici fin 2023 et l’équilibre de notre EBITDA à mi année. »



Hausse des ventes de 47% sur 2022

Energisme a réalisé un chiffre d’affaires social de 5,1 M€ en hausse de 47% par rapport à 2021, pour un chiffre d‘affaires consolidé de 4,7 M€, s’inscrivant au-delà de ses attentes des 4,5 M€ annoncés.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :