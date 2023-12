ENERGISME réalise une augmentation de capital d’un montant de plus de 10 millions d’euros / Arrêt des OCABSA

• Succès de l’augmentation de capital par placement privé de 10 millions d’euros

• Fin du contrat de financement en OCABSA

• Nomination de Sébastien Martin au poste de Directeur Général

• Nomination de Marion Blandin au poste de Directeur Administratif et Financier

• Renforcement du Conseil d’administration avec l’arrivée de Jérôme Knaepen, représentant Global Commodities NC



Energisme annonce le succès d’une augmentation de capital par placement privé pour un montant de plus de 10 millions d’euros

Cette importante recapitalisation permet à Energisme (ISIN : FR0013399359) d’avoir des bases financières solides pour accélérer son activité et investir dans son développement commercial.

Le succès de cette augmentation de capital, réalisée par placement privé, montre l’intérêt et la confiance du marché dans la technologie développée par Energisme et dans son potentiel pour les années à venir.

Le management et les dirigeants d’Energisme confirment leur confiance en la société et ont participé massivement à l’augmentation, renforçant ainsi leur position au capital à hauteur de 23% après l’opération.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :