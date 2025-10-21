Energisme réalise son meilleur semestre en termes de résultats et confirme l’attractivité de son offre

• Un chiffre d’affaires semestriel en croissance de +8%

• Une division par deux de la perte d’exploitation semestrielle qui atteint son meilleur niveau historique

• Un EBITDA désormais positif pour le périmètre opérationnel ECO-Hub

• Une structure financière renforcée post-clôture pour accompagner la dernière phase vers l’autonomie financière

• Un portefeuille de projets qualifiés qui représente désormais un potentiel de revenus annuels à concrétiser de plus de 3 500 K€

• Des avancées structurantes pour les activités opérationnelles ECO-Hub et Loamics qui renforcent leur potentiel de valorisation



Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce ses résultats non audités du 1er semestre 2025 et fait un point sur ses dernières avancées stratégiques.