Energisme réalise son meilleur semestre en termes de résultats et confirme l’attractivité de son offre

• Un chiffre d’affaires semestriel en croissance de +8%
• Une division par deux de la perte d’exploitation semestrielle qui atteint son meilleur niveau historique
• Un EBITDA désormais positif pour le périmètre opérationnel ECO-Hub
• Une structure financière renforcée post-clôture pour accompagner la dernière phase vers l’autonomie financière
• Un portefeuille de projets qualifiés qui représente désormais un potentiel de revenus annuels à concrétiser de plus de 3 500 K€
• Des avancées structurantes pour les activités opérationnelles ECO-Hub et Loamics qui renforcent leur potentiel de valorisation
Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce ses résultats non audités du 1er semestre 2025 et fait un point sur ses dernières avancées stratégiques.
