Energisme réalise son meilleur semestre en termes de résultats et confirme l’attractivité de son offre
information fournie par Boursorama CP 21/10/2025 à 17:45

• Un chiffre d’affaires semestriel en croissance de +8%
• Une division par deux de la perte d’exploitation semestrielle qui atteint son meilleur niveau historique
• Un EBITDA désormais positif pour le périmètre opérationnel ECO-Hub
• Une structure financière renforcée post-clôture pour accompagner la dernière phase vers l’autonomie financière
• Un portefeuille de projets qualifiés qui représente désormais un potentiel de revenus annuels à concrétiser de plus de 3 500 K€
• Des avancées structurantes pour les activités opérationnelles ECO-Hub et Loamics qui renforcent leur potentiel de valorisation

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce ses résultats non audités du 1er semestre 2025 et fait un point sur ses dernières avancées stratégiques.

ENERGISME
0,0036 EUR Euronext Paris +5,88%

