Energisme : Nomination de Thierry CHAMBON au poste de DG et réorganisation autour de deux pôles stratégiques : -La performance énergétique « N’Gage » -La valorisation de données massives et hétérogènes « Loamics ». Loamics, lauréat de l’AMI « Santé Numérique » pour le projet P4DP

Energisme annonce la nomination de Thierry CHAMBON au poste de Directeur Général

et la réorganisation autour de deux pôles stratégiques :

- La performance énergétique « N’Gage »

- La valorisation de données massives et hétérogènes « Loamics »

Loamics, lauréat de l’AMI « Santé Numérique » pour le projet P4DP



Nomination de Thierry Chambon au poste de Directeur Général

Le Conseil d’Administration d’Energisme a décidé la nomination de Thierry Chambon, à nouveau disponible, au poste de Directeur Général et Responsable de la solution Loamics, en remplacement de Stéphane Bollon, Administrateur d’Energisme, qui demeurera Conseiller auprès de la Direction Générale, consécutivement à la sélection de Loamics comme lauréat de l’AMI « Santé Numérique ».



Réorganisation autour de deux pôles stratégiques

Energisme dévoile son nouveau positionnement stratégique autour de deux pôles d’activités distincts, afin de mieux répondre aux exigences de ses clients et d’optimiser ses compétences technologiques et commerciales.

Chacun des deux pôles a vocation à avoir une gestion indépendante, tout en gardant toutes les synergies possibles. La séparation des deux pôles d’activités N’Gage et Loamics va, par ailleurs, permettre une plus grande clarté des offres commerciales et doit contribuer à une augmentation considérable des marchés adressables pour chacune des deux solutions.