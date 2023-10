Energisme en Pleine Renaissance : Ramez NASSER prend les rênes en tant que Président du Conseil d’Administration.

Energisme a tenu un Conseil d’Administration, en date du 6 octobre 2023, au cours duquel Ramez NASSER a été nommé comme nouveau Président du Conseil d’Administration. À cette occasion le Conseil d’Administration a également pris acte des démissions d’Ingmar Wilhelm, de Wissam Anastas et de Stéphane Bollon, de leurs postes d’administrateurs. Le Conseil d’Administration les remercie pour leurs contributions. Ces changements inaugurent une phase transformatrice pour la société.



Cette nomination s’inscrit comme une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de renforcement et de développement commercial d’Energisme qui affirme ainsi, une volonté forte d’Energisme d’insuffler du renouveau. Ramez NASSER capitalise une expertise multidisciplinaire forgée au fil d’un parcours professionnel remarquable. Ingénieur de formation et diplômé en droit de la Sorbonne et Juris Doctor en droit de la Columbia University à New-York, il exerce en tant qu’avocat d’affaires chez Allen & Overy à New-York et Londres avant de s’orienter vers l’entrepreneuriat et l’investissement. Il a restructuré et dirigé plusieurs entreprises et projets industriels d’envergure notamment dans les matières premières jusqu’en 2015. Il conseille depuis des dirigeants de grands groupes et est également co-président du Alumni Energy Club de la London Business School de laquelle il est également diplômé d’un MBA.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :