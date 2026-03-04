ENERGISME : Chiffre d’affaires consolidé record en 2025 à 5 200 K€ (+11%) et confirmation de la trajectoire favorable d’EBITDA

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce son chiffre d’affaires consolidé audité 2025 et confirme à cette occasion ses perspectives en termes de rentabilité.



Pour la première année, Energisme publie le chiffre d’affaires de son périmètre consolidé regroupant ECO-HUB, sa filiale dédiée à la commercialisation des offres ECO et n’gage autour de l’intelligence énergétique, et Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé.



Sur ce nouveau périmètre consolidé, Energisme a généré un chiffre d’affaires record en 2025, à 5 200 K€, en croissance de +11% par rapport au chiffre d’affaires enregistré sur le périmètre équivalent en 2024.



Ce chiffre d’affaires confirme qu’Energisme a franchi deux caps stratégiques :

• Sa filiale ECO-HUB est désormais rentable avec un EBITDA annuel attendu positif comme au 1er semestre 2025 ;

• Sa filiale Loamics a enregistré son 1er chiffre d’affaires significatif dans le cadre du Consortium P4DP, premier entrepôt national de données de santé en médecine générale, qu’elle pilote .



Dans ce contexte, l’EBITDA consolidé annuel du Groupe, qui sera publié au plus tard le 30 avril prochain, affichera une amélioration significative par rapport à 2024.