 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ENERGISME : Chiffre d’affaires consolidé record en 2025 à 5 200 K€ (+11%) et confirmation de la trajectoire favorable d’EBITDA
information fournie par Boursorama CP 04/03/2026 à 08:30

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce son chiffre d’affaires consolidé audité 2025 et confirme à cette occasion ses perspectives en termes de rentabilité.

Pour la première année, Energisme publie le chiffre d’affaires de son périmètre consolidé regroupant ECO-HUB, sa filiale dédiée à la commercialisation des offres ECO et n’gage autour de l’intelligence énergétique, et Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé.

Sur ce nouveau périmètre consolidé, Energisme a généré un chiffre d’affaires record en 2025, à 5 200 K€, en croissance de +11% par rapport au chiffre d’affaires enregistré sur le périmètre équivalent en 2024.

Ce chiffre d’affaires confirme qu’Energisme a franchi deux caps stratégiques :
• Sa filiale ECO-HUB est désormais rentable avec un EBITDA annuel attendu positif comme au 1er semestre 2025 ;
• Sa filiale Loamics a enregistré son 1er chiffre d’affaires significatif dans le cadre du Consortium P4DP, premier entrepôt national de données de santé en médecine générale, qu’elle pilote .

Dans ce contexte, l’EBITDA consolidé annuel du Groupe, qui sera publié au plus tard le 30 avril prochain, affichera une amélioration significative par rapport à 2024.

Valeurs associées

ENERGISME
0,0055 EUR Euronext Paris +7,84%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passants devant un magasin de seconde main à Shangaï, en Chine, le 10 février 2026 ( AFP / Jade GAO )
    Crise oblige, les Chinois craquent pour l'occasion et les prix bas
    information fournie par AFP 04.03.2026 09:07 

    Pantalons à deux euros, électroménager ou manteaux: acheter d'occasion n'est plus jugé dévalorisant en Chine. Avec le ralentissement économique, le chômage des jeunes et la crise immobilière, les consommateurs plébiscitent magasins et applis de seconde main. Stimuler ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'entreprise Light Phone, Kaiwei Tang, présente un Light Phone III au Salon du mobile à Barcelone le 3 mars 2026, en Espagne ( AFP / Manaure Quintero )
    Au milieu des géants du Salon du mobile, des téléphones différents tentent de se démarquer
    information fournie par AFP 04.03.2026 08:56 

    Souveraineté, protection des données, déconnexion: au Salon international du mobile (MWC) de Barcelone, quelques entreprises tentent de se démarquer avec des téléphones à rebours des géants du secteur, vantant une approche plus protectrice des utilisateurs. A l'instar ... Lire la suite

  • Rafale (Crédit: / Armée de l'Air)
    Dassault Aviation vise un CA d’environ 8,5 mds d'euros en 2026
    information fournie par Reuters 04.03.2026 08:55 

    (Actualisé avec détails à partir du §3) Dassault Aviation AM.PA a annoncé mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 04.03.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank