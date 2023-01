Energisme : Calendrier de communication 2023

Energisme publie son calendrier de communication 2023

(Toutes les publications sont après bourse)



• Chiffre d’affaires 2022

Le 30 janvier 2023



• Résultats 2022

Le 19 avril 2023



• Chiffre d’affaires S12023

Le 27 juillet 2023



• Résultats S12023

Le 25 octobre 2023



Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire



À PROPOS D’ENERGISME

La raison d’être d’Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace. Energisme a ainsi développé une plateforme de préparation de la data qui est commercialisée sous la marque Loamics.



