Energisme au service de la R&D de Volkswagen

Energisme, via sa filiale Loamics, devient membre d’un consortium d’acteurs Internationaux dont l’objectif est d’accompagner la R&D du groupe Volkswagen. Le programme a pour but d’optimiser la productivité et de réduire les défaillances du process de moulage sous pression, du géant automobile allemand. La solution Loamics interviendra en début de processus par la collecte et fiabilisation de la data afin que celle-ci puisse ensuite être exploitée et analysée par d’autres acteurs du consortium spécialisés en big data. Ce projet est financé par EIT, l’European Institute of Innovation & Technology.



Cela représente une étape importante dans l’évolution de Loamics et marque l’efficacité de sa solution.

De plus, cela permet d’élargir ses compétences en matière de Big Data et d’IA, lesquelles étaient, jusqu’à présent, essentiellement orientées vers l’innovation médicale. En effet, la société Loamics, cheffe de file du projet P4DP qui, en consortium avec des acteurs publics, s’est vu confier en septembre 2022 dans le cadre de France 2030, la responsabilité de la création d’un entrepôt de données de soins de médecine de ville à l’échelle nationale. Par ailleurs, toujours dans la santé, Loamics développe une solution dédiée au diabète ou encore à la chirurgie thoracique.



Cette diversification vient activer l’accélération de Loamics et ainsi de sa maison-mère Energisme.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :