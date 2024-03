ENERGISME annonce une e-réunion actionnaires le Mardi 26 mars 2024 à 18h

• Publication des comptes 2023 avancée au 03 avril 2024 après bourse

• Webinar sur les comptes 2023 et perspectives 2024 le 03 avril 2024 à 18h

• Présence à la Conférence Investor Access à Paris le 04 et 05 avril 2024



Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), leader français de l’« Energy Data Management » avec plus de 8% (hors-résidentiel) de la consommation d’électricité en France traités sur sa plateforme, se positionne naturellement sur le traitement, le pilotage et la valorisation de l’énergie optimisée chez ses clients.



Jusqu’ à présent, Energisme recueille et analyse les données de consommations et d’usages auprès de différents fournisseurs d’énergie (EDF, TotalEnergies, Engie…) et autres acteurs divers (Météo France, Suez…). Ces données sont ensuite analysées, agrégées et restituées à ses clients. Avec ses applicatifs algorithmiques, Energisme permet à ses clients d’optimiser leur consommation, afin de pouvoir diminuer leur facture et leur emprunte carbone.

8% de la consommation totale d’électricité en France (hors-résidentiel), soit 17 TWh d’électricité ont été traités par Energisme en 2023.

Energisme décide de compléter son offre, par le traitement en temps réel de la consommation, le pilotage de celle-ci, puis la monétisation de l’énergie non consommée. Ce mécanisme est appelé l’effacement de consommation.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :