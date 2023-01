ENERGISME annonce la nomination de Pascal Ghoson en qualité de DAF

Energisme SA (Code ISIN : FR0013399359) annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de Pascal Ghoson en qualité de Directeur Administratif et Financier.



Pascal Ghoson soutiendra Thierry Chambon, Directeur Général, dans le pilotage de la croissance organique et de la croissance externe dans un secteur énergétique en pleine effervescence.



Pascal Ghoson, fort de ses expériences au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co, à Londres et à Paris pour le compte de clients Français et Internationaux, et de son passé d’entrepreneur vient ainsi renforcer la gouvernance opérationnelle afin d’accompagner le développement et la structuration d’Energisme, dans un contexte où la maîtrise des consommations d’énergie est plus que jamais devenue un axe stratégique pour l’activité de tous les acteurs économiques, publics comme privés.



Pascal Ghoson continuera à travailler aux ajustements des charges variables et fixes, afin de confirmer l’EBITDA positif sur le premier semestre 2023. Il opérera également l’identification d’autres sources de financement en remplacement du financement actuel d’Atlas Capital afin de renforcer la structure financière et accompagner l’accélération de la croissance organique et externe de l’entreprise.



