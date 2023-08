Energisme annonce la nomination d'Alaa-Eddine Eleuch au poste de Vice-Président Sales et Partenariats afin d’accélérer sa croissance.

Diplômé de l'ESCP Business School et fort de 10 ans d’expérience dans la vente et la stratégie de croissance de start-ups, telles que Doctrio, Legalstart.fr et Doctolib, où il a développé et dirigé les équipes de ventes, Alaa-Eddine Eleuch sera un véritable atout dans la dynamique de la croissance d’Energisme.



"La mission d'Energisme de conduire une transition énergétique réussie grâce à une utilisation intelligente de la data est un défi stimulant. Je suis ravi de rejoindre cette aventure en tant que Vice-Président Sales et Partenariats. Mon objectif sera de mettre en place une stratégie de vente qui accélerera la croissance de l'entreprise et renforcera sa position de leader sur le marché.", déclare Alaa-Eddine Eleuch.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :