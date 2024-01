Energie: l'américain Chesapeake rachète Southwestern pour 7,4 milliards de dollars

Un chevalet de pompage le 23 avril 2020 dans le Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. ( AFP / PAUL RATJE )

Le producteur d'énergie américain Chesapeake Energy va racheter une autre entreprise américaine, Southwestern Energy, pour 7,4 milliards de dollars, ont annoncé les deux compagnies dans un communiqué commun jeudi.

Avec cette opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, elles entendent créer un leader dans le gaz naturel "pour fournir une énergie abordable et à faible émission carbone afin de répondre aux besoins croissants", indiquent les entreprises, qui vont fusionner sous un nouveau nom.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Southwestern recevront 0,0867 action ordinaire Chesapeake pour chaque action Southwestern en circulation.

Au cours de clôture à la Bourse de New York lundi, l'opération valoriserait à environ 24 milliards de dollars la nouvelle entité. A l'issue de la fusion, les actionnaires de Chesapeake en possèderont environ 60%, 40% étant détenus par les actionnaires de Southwestern.

"Ensemble, Southwestern et Chesapeake peuvent générer des marges et des rendements améliorés grâce à nos portefeuilles complémentaires (...) pour approvisionner la demande mondiale croissante de gaz naturel", a commenté le président de Southwestern, Bill Way, cité dans le communiqué.

Le comité directeur de la nouvelle compagnie comprendra 11 membres: sept représentants de Chesapeake et quatre de Southwestern.

Le secteur de l'énergie, irrigué par les importants bénéfices enregistrés en 2022, voit se multiplier les opérations ces derniers mois aux Etats-Unis.

En octobre, le groupe pétrolier américain ExxonMobil avait notamment annoncé qu'il allait racheter Pioneer Natural Resources, également américain, pour environ 60 milliards de dollars. En décembre, la compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum a racheté CrownRock, un autre producteur de gaz et de pétrole des Etats-Unis, pour quelque 12 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Chesapeake gagnait 3,2% à 79,65 dollars, celui de Southwestern reculant de 1,6% à 6,78 dollars.