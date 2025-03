Energean: la vente d'un portefeuille remise en cause information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique britannique Energean Plc a annoncé une mauvaise nouvelle concernant la cession de ses actifs en Egypte, Italie et Croatie à une entité contrôlée par Carlyle International Energy Partners. Si la transaction, conclue le 19 juin 2024, semblait bien engagée, elle bute aujourd'hui sur l'absence de certaines autorisations réglementaires en Italie et en Égypte.



Le délai butoir fixé au 20 mars 2025 approche à grands pas, et aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre Energean et Carlyle pour prolonger cette échéance. Sans ces validations administratives, la vente pourrait être annulée conformément aux termes du contrat.



Face à cette incertitude, Energean reste engagé dans la finalisation de la transaction, qui pourrait lui rapporter 945 millions de dollars. Pour autant, le groupe se dit prêt à explorer d'autres options en cas d'échec du projet initial.





Valeurs associées ENERGEAN 866,750 GBX LSE -7,84%