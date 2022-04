ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats annuels 2021 : Retour aux bénéfices, EBITDA de 1,6 M EUR (12,5% du chiffre d'affaires), Résultat net positif, Trésorerie renforcée

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats annuels 2021, arrêtés par le conseil d'administration du 7 avril 2022.

Données en M€ 2020 2021 Var Chiffre d'affaires 10,5 12,5 +2,0 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 7,7 9,4 +1,7 M€ Taux de marge brute 73% 75% Autres produits 2,3 2,0 Charges externes (4,5) (3,6) Charges de personnel (7,5) (6,2) EBITDA (2,0) 1,6 +3,6 M€ DAP (2,2) (1,3) Résultat opérationnel courant (ROC) (4,2) 0,3 +4,5 M€ Résultat opérationnel (4,8) (0,2) +4,6 M€ Résultat financier (0,9) 0,1 Impôts 0,2 0,2 Résultat net part du groupe (5,6) 0,1 +5,7 M€

ENENSYS Technologies publie des résultats annuels 2021 en très forte amélioration, caractérisés par un retour à la croissance et aux bénéfices dans un contexte pourtant encore perturbé par la crise sanitaire. Cette performance confirme le succès du redressement du Groupe, qui a su mener une profonde réorganisation opérationnelle et un programme de réduction de coûts sans altérer ses développements technologiques et commerciaux autour de ses offres.

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en hausse de +19%. La croissance s'est accélérée au second semestre pour atteindre +27% soit un chiffre d'affaires de 6,6 M€, à comparer une croissance de +10% (CA de 5,9 M€) au premier semestre.

Cette progression a été tirée par la zone EMEA qui contribue à hauteur de 6,0 M€ (+40%) au chiffre d'affaires dans une année marquée par la reprise de déploiement de solutions terrestres en Italie, en Afrique du Sud et par des commandes en provenance de plus de 30 pays.

L'Asie est également en croissance sensible (+15%) grâce notamment au projet « OneBeam » aux Philippines. En France et aux Etats-Unis, l'activité est restée proche de celle de l'exercice précédent au global, mais avec des signes d'amélioration conjoncturelle au second semestre.

Retour à un EBITDA largement positif de 1,6 M€

La marge brute ressort à 75% du chiffre d'affaires, retrouvant ses plus hauts niveaux historiques. Ce taux élevé reflète la forte part des solutions logicielles dans les ventes, conformément à la stratégie du Groupe.

Malgré la progression de l'activité, les charges externes ont été réduites de 0,9 M€ grâce aux économies mises en place par le Groupe. Les frais commerciaux évènementiels sont notamment restés à un niveau faible, en raison de l'annulation des salons commerciaux et technologiques en 2021, pour la 2 ème année consécutive. Les charges de personnels sont également en forte baisse (-1,3 M€) avec un effectif désormais stabilisé autour de 90 collaborateurs. Le Groupe n'a pas eu en 2021 recours à des mesures d'aides, notamment d'activité partielle, comme en 2020.

Les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges, représentent 4,3 M€ sur l'exercice.

Cette forte réduction des charges opérationnelles associée à la croissance ont permis une nette progression de 3,6 M€ de l'EBITDA, qui redevient ainsi positif à hauteur de 1,6 M€, soit une marge d'EBITDA de près de 13%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions pour 1,3 M€ (dont 0,7 M€ d'amortissements d'actifs incorporels qui seront définitivement amortis fin 2022), le résultat opérationnel courant ressort également positif à 0,3 M€, soit une amélioration de 4,5 M€.

Impacté par des charges nettes non courantes de 0,5 M€, (0,7 M€ de frais juridiques liés à la procédure collective atténués par 0,2 de produits non courants de reprise d'assurance Coface), le résultat opérationnel est légèrement négatif à -0,2 M€. Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,2 M€ et d'un résultat financier de 0,1 M €, le résultat net part du groupe est bénéficiaire à 0,1 M€.

Point sur la réalisation des opérations sur le capital

L'augmentation de capital réservée de 5,4 M€ annoncée fin 2021 sur la base d'un cours de 3,5005 € a été entièrement réalisée après les étapes suivantes :

Le 21 décembre 2021 : 0,7 M€ (dont 0,5 M€ en numéraire et 0,2 M€ issus de la conversion d'une créance) par des sociétés contrôlées par Régis Le Roux, Président fondateur du Groupe

: 0,7 M€ (dont 0,5 M€ en numéraire et 0,2 M€ issus de la conversion d'une créance) par des sociétés contrôlées par Régis Le Roux, Président fondateur du Groupe Le 31 mars 2022 : 4,7 M€ par conversion de l'ensemble de la créance obligataire

A la suite de cette opération, les capitaux propres ont été reconstitués et sont de nouveau positifs.

Par ailleurs, l'annulation de 77 583 actions remises lors du paiement de l'acquisition d'Expway aura lieu fin avril 2022, ce qui réduira le nombre de titres total composant le capital d'ENENSYS Technologies à 7 771 375 titres.

Bonne gestion de la consommation de cash en 2021 – Trésorerie renforcée

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur l'exercice 2021 ressortent à 1,0 M€, malgré une hausse du BFR de 0,4 M€ liée à l'accélération de l'activité sur les derniers mois de l'exercice. Les investissements ont été sensiblement réduits permettant au Groupe de générer un free cash-flow de 0,9 M€ sur l'exercice.

La trésorerie disponible progresse ainsi fortement à 2,9 M€ au 31 décembre 2021 (vs 1,8 M€ fin 2020) renforcée également par l'augmentation de capital en numéraire de 0,5 M€ réalisée fin décembre.

L'endettement financier net au 31 décembre 2021 s'élève à 12,2 M€, dont 3,4 M€ de dettes locatives (IFRS 16) et 4,5 M€ d'emprunts obligataires qui ont été depuis convertis en capital le 31 mars 2022. Retraité de ces deux éléments, l'endettement financier net s'établit à 4,3 M€.

Impact de la situation géopolitique

Le Groupe précise qu'il n'est que faiblement exposé à la Russie et l'Ukraine avec moins de 4% du chiffre d'affaires en 2021. Ces livraisons avaient été intégralement payées en 2021. ENENSYS ne compte donc aucun retard de paiement de clients sur ces marchés.

Le carnet de commandes au 1 er janvier 2022 comporte une part marginale de commandes en provenance de Russie. Conformément aux directives européennes, les livraisons vers la Russie sont suspendues.

Perspectives 2022 bien orientées malgré le contexte

Le Groupe entend confirmer en 2022 sa trajectoire de croissance vertueuse et a démarré l'exercice avec un carnet de commandes élevé d'environ 6,0 M€, dont plus de 90% à facturer en 2022.

Le Groupe reste attentif à l'évolution du contexte sanitaire en Asie et aux conséquences indirectes possibles du contexte géopolitique en Ukraine sur l'économie mondiale. Ces dernières pourraient notamment accentuer les tensions, déjà présentes depuis mi 2021, sur les approvisionnements en composants électroniques, qui peuvent générer des décalages de livraisons et ralentir l'écoulement du carnet de commandes.

La demande commerciale reste toutefois très dynamique depuis le début de l'année sur toutes les zones géographiques avec de nombreuses consultations reçues sur des projets autour de l'optimisation, de la sécurisation des flux vidéo, et de leur monétisation, cœur de cible des solutions du Groupe.

Confiant dans ses perspectives, ENENSYS Technologies accentue d'ailleurs progressivement ses actions commerciales et sera par exemple présent au NAB Show qui se déroulera du 23 au 27 avril à Las Vegas, pour y dévoiler ses dernières innovations et notamment la plateforme logicielle IPGuardX, qui permet d'assurer la sécurisation de la distribution de flux vidéo à haut débit, garantissant ainsi la meilleure qualité de service (QoS) sur les réseaux des fournisseurs de contenu. Avec cette solution, qui supporte notamment le nouveau standard vidéo ST-2110, ENENSYS développe son offre destinée aux studios et à la production vidéo.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 le 26 juillet 2022

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en 2021 dont près de 85 % à l'International.

