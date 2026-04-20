ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 17 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
|Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant
de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|14/04/2026
|FR0013330792
|655
|0,928
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|15/04/2026
|FR0013330792
|751
|0,945
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|16/04/2026
|FR0013330792
|871
|0,951
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|17/04/2026
|FR0013330792
|990
|1,079
|ALXP
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .
Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).
|Contacts
|
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
|
Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lmhvZ5uXlW7FlW9vlpmZa2hql5yXxGTJm2Wak2SZZprFb3JimmmTbMeXZnJom2xp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97673-enensys-rachat-du-14-au-17-avril-2026.pdf
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