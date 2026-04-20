ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 17 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 14/04/2026 FR0013330792 655 0,928 ALXP ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 15/04/2026 FR0013330792 751 0,945 ALXP ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 16/04/2026 FR0013330792 871 0,951 ALXP ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 17/04/2026 FR0013330792 990 1,079 ALXP

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

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