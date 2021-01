ENENSYS TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020 : 10,5 M EUR - Nette amélioration au 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 3,5 M EUR et l'atteinte du seuil de rentabilité - Plan d'économies renforcé avec l'objectif d'être profitable en 2021

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2020.

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 M€ en 2020, en recul de 2,5 M€ en raison principal du contexte économique dégradé lié à la crise sanitaire, qui s'est traduit par un fort attentisme du marché, notamment au deuxième et troisième trimestre.

Les actions commerciales menées tout au long de l'exercice ont toutefois porté leurs fruits en fin d'exercice avec un net redressement du chiffre d'affaires lors du 4ème trimestre 2020, à 3,5 M€. Ce niveau de chiffre d'affaires permet au Groupe d'atteindre sur cette période son nouveau seuil de rentabilité, fortement abaissé grâce aux plans drastiques de réduction des charges menées avec succès par le management.

Activité par zone géographique : La zone Amériques est en croissance

Données auditées en M€ 2019 2020 Variation France 2,6 2,2 -16% EMEA 5,8 4,3 -26% Amérique du Nord 2,3 2,4 +4% Amérique Latine 0,2 0,5 +136% Asie-Pacifique 2,2 1,3 -42% CA consolidé 12,9 10,5 -19%

Les évolutions par zones géographiques ont été hétérogènes lors de l'exercice 2020. Le Groupe enregistre ainsi une hausse de son activité sur le continent américain de +16% à 2,9 M€. Cette évolution est tirée en particulier par les revenus croissants, bien que freinés par la crise sanitaire, autour du déploiement progressif de l'ATSC3.0 aux Etats-Unis. La performance est également soutenue par le déploiement d'offres sur l'insertion de publicités ciblées conclues au Mexique et au Chili.

En France et en EMEA, l'activité a été plus impactée compte tenu de l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont eu tendance à retarder le lancement ou le déploiement leur projets. Le Groupe a cependant poursuivi le déploiement de ses solutions en Afrique du Sud, en Italie, en Roumanie et en Russie notamment. Le Groupe a également commencé à facturer un projet important de déploiement des services DVB-T2 au Mali.

En Asie-Pacifique, l'activité est en net recul compte tenu du ralentissement de certains projets en raison de la pandémie, et du décalage de nouveaux projets majeurs dans les pays ciblés par ENENSYS Technologies. Le Groupe a mis à profit 2020 pour se réorganiser commercialement dans cette zone afin de relancer une nouvelle dynamique pour les prochaines années.

Point sur l'atterrissage 2020 et la situation financière

ENENSYS Technologies va continuer recueillir les fruits de la réduction de ses charges au second semestre qui a permis d'abaisser le seuil de rentabilité autour de 1,2 M€ de chiffre d'affaires mensuel. Ce seuil a été atteint lors du 4ème trimestre, permettant un retour à l'équilibre opérationnel sur ce trimestre. La perte opérationnelle du second semestre sera de facto inférieure à celle du premier semestre.

Au niveau de la trésorerie, le Groupe disposait au 31 décembre 2020 d'une trésorerie disponible de 1,6 M€ qui lui permet de poursuivre ses opérations. Un renforcement des fonds propres est également envisagé courant 2021 afin de renforcer la structure financière.

La procédure de sauvegarde, ouverte le 4 novembre 2020 et assortie d'une période d'observation de 6 mois, permet de bénéficier d'un cadre juridique, facilitant la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite et la relance de l'activité économique et l'étalement du passif.

Objectifs de croissance rentable en 2021

Le Groupe dispose au 1er janvier 2021 d'un carnet de commandes de 3,6 M€ à facturer sur l'ensemble de l'exercice 2021, soit déjà plus de 34% du chiffre d'affaires réalisé en 2020.

Le Groupe poursuit ses actions commerciales sur l'ensemble des zones géographiques afin de saisir toutes les opportunités commerciales malgré un contexte toujours incertain et pesant. Le Groupe devrait notamment bénéficier de l'accélération du déploiement de l'ATSC3.0 aux Etats-Unis, et d'une demande plus dynamique sur les solutions de monitoring OTT et les solutions d'insertions de publicité ciblées.

Dans le même temps, le Groupe poursuit sa trajectoire de réduction de coûts avec un effectif est réduit à fin janvier à un peu plus de 90 collaborateurs. Le Groupe vise ainsi sur un retour à une croissance rentable sur l'exercice 2021

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020 le 8 avril 2021 après bourse.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree - et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont plus de 80 % à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr

.