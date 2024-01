ENENSYS TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires 2023 résilient : 12,1 M EUR - Carnet de commandes bien orienté pour démarrer l'exercice 2024

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2023.

Données auditées en M€ 2022 2023 Variation EMEA 6,16 7,68 +24,5% Amérique du Nord 3,25 0,57 -82,4% France 1,12 2,52 +125,3% Asie Pacifique 2,06 1,24 -39,6% Amérique du Sud 0,15 0,12 -22,9% CA consolidé 12,74 12,13 -4,8%

ENENSYS Technologies réalise sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 12,1 M€, en léger recul de -4,8%. L'exercice s'est déroulé dans une conjoncture économique peu dynamique, qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont eu tendance à étaler ou différer leurs investissements. Néanmoins, la bonne prise de commandes sur la fin de l'exercice, fruit des actions commerciales menées par le Groupe, est prometteuse et laisse augurer d'une reprise de la croissance en 2024.

Par zones, le Groupe confirme sa bonne dynamique dans la zone EMEA en réalisant un chiffre d'affaires de 7,7 M€ en croissance de près de 25% par rapport à 2022. Cette performance est tirée par la bonne tenue des commandes en provenance notamment d'Afrique du Sud et d'Europe du Sud (Italie, Espagne). Le groupe a commercialisé ses solutions dans plus de 30 pays dans la zone en 2023 grâce à sa couverture commerciale directe et indirecte.

En France, l'activité retrouve, après un exercice 2022 atypique, un niveau d'activité plus en phase avec ses standards habituels, au-dessus de 2 M€ sur 12 mois. Le Groupe s'est appuyé notamment sur la montée en puissance des contrats avec Bouygues Telecom sur le monitoring du streaming OTT et Thales Alenia Space sur la modulation satellite dans le cadre du projet Konnect VHTS.

Sur les autres zones, les ventes aux Etats-Unis ont été historiquement faibles en 2023, en raison notamment des retards pris par les acteurs du marché sur le déploiement de la norme ATSC 3.0. L'entreprise a initié plusieurs actions pour renforcer son réseau de partenaires de distribution sur d'autres produits et solutions. L'Asie n'a pas bénéficié en 2023 de contrat de grande envergure, hormis la livraison d'un projet One Beam au Vietnam.

Atterrissage de la rentabilité annuelle

Grâce à la saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre et au bon contrôle des coûts, l'EBITDA sera positif pour la 3 ème année consécutive . Le résultat net ne bénéficiera pas en revanche d'éléments exceptionnels positifs comme cela avait été le cas en 2022.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible du Groupe est confortable de près de 3,4 M€, similaire à celle du 31 décembre 2022, démontrant la bonne gestion des équilibres financiers.

Perspectives

L'activité commerciale est restée dense tout au long de l'exercice, illustrée par une présence sur de nombreux salons mondiaux (cf page évènements ). Les prises de commandes se sont accélérées sur la fin de l'exercice, notamment en France et en zone EMEA, témoignant de la pertinence des offres développées par le Groupe.

ENENSYS Technologies démarre ainsi l'année 2024 avec un carnet de commandes élevé, légèrement supérieur au carnet de commandes d'il y a un an (6,0 M€ pour rappel). En 2024, ENENSYS participera notamment au projet de déploiement de la TNT UHD de France Télévisions, avec sa solution One Beam DVB- SIS, dans le cadre du prochain événement sportif mondial qui aura lieu en France cet été. Il s'agit du premier déploiement de ce type en Europe.

De plus, le Groupe dispose toujours d'un bon portefeuille de prospection malgré un contexte économique général toujours complexe et entend confirmer cette dynamique dans les prochains mois. Le Groupe continue ainsi de tout mettre en œuvre pour renouer durablement avec une trajectoire de croissance vertueuse.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis près de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€ en 2023 dont 80% à l'International.

