ENENSYS TECHNOLOGIES : AGENDA FINANCIER 2026

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, publie l'agenda de ses prochains évènements de communication financière pour l'année 2026.

Jeudi 22 janvier 2026 après bourse : chiffre d'affaires annuel 2025

Jeudi 9 avril 2026 après bourse : résultats annuels 2025

Mardi 19 mai 2026 : Assemblée Générale

Jeudi 23 juillet 2026 après bourse : chiffre d'affaires semestriel 2026

Jeudi 1 er octobre 2026 après bourse : résultats semestriels 2026

Cet agenda est fourni à titre indicatif.

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.enensys.com

Suivez notre actualité sur https://www.linkedin.com/company/enensys-technologies

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr