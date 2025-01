Enensys Technologies affiche une croissance de 24% du chiffre d'affaires en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enensys entame 2025 avec l'objectif de consolider sa trajectoire vertueuse mais en restant prudent "compte tenu des incertitudes sur la vigueur économique mondiale en 2025, qui peuvent "ralentir ou reporter certains projets". Les marchés visés "restent porteurs à court et moyen terme" souligne-t-il.

(AOF) - Enensys Technologies recule (-5,83% à 1,13 euro) malgré un chiffre d’affaires en croissance de 24% en 2024 à 15,1 millions d’euros, avec deux semestres quasi équivalents en termes de chiffre d’affaires. Le spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité s'attend à une marge d’Ebitda supérieure à 10% sur l’ensemble de l’exercice. Au 31 décembre 2024, le groupe dispose d’une trésorerie disponible "confortable" à 3,5 millions d'euros et "voit son endettement net continuer de se réduire exercice après exercice".

