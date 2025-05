Enel: vers un échange d'actifs éoliens aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Enel annonce que sa filiale Enel Green Power North America a signé un accord d'échange d'actifs avec Gulf Pacific Power.



Enel portera ainsi à 51 % sa participation indirecte dans certaines sociétés détenant des parcs éoliens, en contrepartie d'autres participations, dont une de 100 %, et d'un paiement en numéraire d'environ 50 millions de dollars.



Cette opération augmentera la capacité installée consolidée nette d'Enel aux États-Unis de 285 MW et devrait générer un effet positif annuel sur l'EBITDA ordinaire du groupe d'environ 50 millions de dollars, tout en alourdissant sa dette financière nette d'environ 20 millions de dollars.



La finalisation reste soumise à des autorisations réglementaires.





