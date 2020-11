Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel prévoit d'investir 160 milliards d'euros d'ici 2030 dans les énergies renouvelables Reuters • 24/11/2020 à 10:07









ENEL PRÉVOIT D'INVESTIR 160 MILLIARDS D'EUROS D'ICI 2030 DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES MILAN (Reuters) - Enel va investir 160 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années afin d'accélérer sa transition vers les énergies vertes et de devenir une société "zéro carbone" d'ici 2050. Au total, le groupe italien d'énergie prévoit de consacrer 190 milliards d'euros sur cette période pour augmenter ses bénéfices et réduire ses émissions de carbone de 80% d'ici 2030. Au cours du mois, Iberdrola, sa rivale espagnole, a annoncé un plan d'investissement de 75 milliards d'euros d'ici 2025 dans la production d'énergie renouvelable, dans des réseaux électriques et dans des opérations commerciales. Enel, qui contrôle le groupe espagnol d'énergie Endesa, prévoit de son côté d'investir 70 milliards d'euros d'ici 2030 dans les énergies renouvelables pour quasiment tripler sa capacité, à 120 gigawatts. Enel vise une hausse comprise entre 5 et 6% par an de son bénéfice ordinaire d'ici 2023, alors que sa dette nette devrait atteindre 57-58 milliards d'euros dans le cadre du financement de la croissance. Le groupe prévoit également une hausse de 7% par an en moyenne de son dividende au cours des trois prochaines années pour atteindre 0,43 euro par action en 2023, contre environ 0,35 euro cette année. (Stephen Jewkes, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

