Enel: le titre progresse, un broker en soutien
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 17:17
Après une publication semestrielle conforme aux attentes, le broker maintient sa position acheteuse sur Enel, 'en raison de son bilan solide et de son profil de bénéfices résilient malgré des prévisions de croissance sous-jacente modérées'.
Avec des rachats d'actions et des ratios de distribution plus élevés, HSBC prévoit des croissances annuelles moyennes du BPA et du dividende de 4% et 11% pour 2025-27 respectivement, et juge ainsi 'attractive' la rémunération des actionnaires.
Valeurs associées
|7,944 EUR
|MIL
|+1,30%
