Enel: le titre progresse, un broker en soutien
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 17:17

(Zonebourse.com) - Enel gagne plus de 1% à Milan, aidé par une analyse de HSBC qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre tout en ajustant son objectif de cours de 8,80 à 8,70 euros, dans le sillage d'un léger abaissement de ses estimations d'EBITDA sur la période 2025-30 pour le groupe énergétique italien.

Après une publication semestrielle conforme aux attentes, le broker maintient sa position acheteuse sur Enel, 'en raison de son bilan solide et de son profil de bénéfices résilient malgré des prévisions de croissance sous-jacente modérées'.

Avec des rachats d'actions et des ratios de distribution plus élevés, HSBC prévoit des croissances annuelles moyennes du BPA et du dividende de 4% et 11% pour 2025-27 respectivement, et juge ainsi 'attractive' la rémunération des actionnaires.

