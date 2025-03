Enel: globalement stable après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Enel cède moins de 1% à Milan, au lendemain de la publication par le groupe énergétique italien de ses résultats 2024, dont un bénéfice net ordinaire en hausse de 9,6% à 7,13 milliards d'euros et un EBITDA ordinaire accru de 3,8% à 22,8 milliards.



'Cette variation s'explique par la contribution positive des activités intégrées, avec une croissance en Espagne, aux États-Unis et en Amérique latine qui a plus que compensé la légère baisse en Italie', explique-t-il.



A plus de 78,9 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est pourtant contracté de 17,4% avec la baisse des volumes d'énergie thermique produite et la diminution des quantités d'électricité et de gaz vendues sur les marchés des utilisateurs finaux.



Le dividende total proposé par Enel pour 2024 s'élève à 0,47 euro par action (dont 0,215 euro avait déjà été versé à titre d'acompte en janvier 2025), soit une augmentation d'environ 9% par rapport à celui comptabilisé pour 2023.





