Enel: cède 90% du capital de Duereti à A2A information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Enel annonce la finalisation de la vente, par sa filiale e-distribuzione, de 90 % du capital social de Duereti à A2A, un véhicule bénéficiaire des activités de distribution d'électricité dans certaines municipalités des provinces de Milan et Brescia.



Cette vente, réalisée selon l'accord du 9 mars 2024, prendra effet le 31 décembre 2024, après l'activation de ces activités.



Le montant de la vente, basé sur une valeur d'entreprise d'environ 1,35 milliard d'euros, s'élève à environ 1,2 milliard d'euros, avec un ajustement de prix à la clé.



e-distribuzione conserve une participation de 10 % dans Duereti, soumise à un mécanisme d'option de vente et d'achat après un an.



Cette transaction a un effet positif de 1,2 milliard d'euros sur la dette nette consolidée du groupe Enel et de 1 milliard d'euros sur son résultat net, sans impact sur ses résultats économiques ordinaires.





