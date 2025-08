Enel: CA en hausse de 5,4% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 11:31









(Zonebourse.com) - Enel a publié un résultat net part du groupe ajusté de 3,82 milliards d'euros pour le premier semestre 2025, en hausse de 4,4% à périmètre constant.



L'EBITDA ordinaire ressort à 11,47 milliards, en légère progression de 0,9% en données comparables, soutenu par la bonne performance des réseaux en Italie, Espagne et Argentine, qui compense la baisse des marges en Italie et les effets de change défavorables en Amérique latine.



Le chiffre d'affaires s'élève à 40,82 milliards d'euros, en hausse de 5,4%, porté par les ventes de commodités sur le marché de gros dans un contexte de prix élevés.



Selon Enel, la performance opérationnelle a été tirée par 'la contribution positive des activités intégrées dans la péninsule ibérique, l'optimisation des processus et le dynamisme des réseaux', en particulier dans les pays bénéficiant de cadres réglementaires clairs et favorables.



Par ailleurs, les charges financières ont reculé d'environ 300 millions d'euros, grâce à une baisse de l'endettement net et à un effet de change positif sur la dette.



Fort de cette dynamique, Enel confirme ses objectifs 2025, avec un résultat net ajusté attendu entre 6,7 et 6,9 milliards d'euros, et un EBITDA ordinaire compris entre 22,9 et 23,1 milliards. 'La création de valeur continue de guider nos actions', assure Flavio Cattaneo, CEO du groupe.





