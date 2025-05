Enel: bien orienté sur des trimestriels meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Enel prend plus de 2% à Milan au lendemain de la publication d'un résultat net courant de deux milliards d'euros et d'un EBITDA ordinaire de 5,97 milliards pour son premier trimestre 2025, battant de respectivement 5% et 2% les consensus selon BofA.



Ce dernier note aussi que le groupe énergétique italien a confirmé ses objectifs annuels, et que son EBITDA du premier trimestre 'suggère qu'il est confortablement en voie de les atteindre, anticipant une dynamique plus linéaire sur l'année'.



'Le groupe a réaffirmé disposer d'une marge de manoeuvre de 10 milliards d'euros', note par ailleurs BofA, pour qui 'il semble qu'Enel pourrait annoncer assez rapidement des rachats d'actions, possiblement d'une ampleur d'environ un milliard d'euros'.



Jugeant qu'Enel 'possède la recette pour être le groupe de services aux collectivités intégré à grande capitalisation le plus attractif d'Europe', le broker réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 8,3 euros sur le titre.





Valeurs associées ENEL 7,766 EUR MIL +2,41%