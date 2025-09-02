EnCore bénéficie de l'approbation du projet Dewey Burdock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de la société d'uranium enCore Energy EU.O augmentent de 2,5 % à 2,44 $ dans les échanges avant bourse

** La société déclare que son projet d'uranium ISR Dewey Burdock a été approuvé pour inclusion dans le programme Fast-41 par le Conseil directeur de l'amélioration des permis fédéraux des États-Unis

** La société déclare qu'il s'agit d'une composante de la mise en œuvre du décret du président américain Donald Trump visant à prendre des mesures immédiates pour augmenter la production minérale dans le pays

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en baisse de 30 % depuis le début de l'année