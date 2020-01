Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Ce que l'on sait du coronavirus qui se propage dans le monde Reuters • 25/01/2020 à 22:37









25 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus qui a débuté dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait 42 morts en Chine et contaminé plus de 1.400 personnes dans le monde, pour la plupart en Chine. L'apparition du virus suscite l'inquiétude car il est encore trop tôt pour déterminer sa virulence et sa vitesse de propagation. Et comme il est nouveau, l'homme n'a pas pu fabriquer de défense pour s'en prémunir. Voici ce que l'on sait pour le moment : * Le 25 janvier à 20h00 (12h00 GMT), le bilan en Chine s'était alourdi à 42 décès, selon les autorités. Quelque 1.372 personnes en Chine ont été contaminées par le virus. * La Chine a annoncé samedi de nouvelles restrictions dans les transports. Le géant des VTC Didi Chuxing a annoncé qu'il suspendait les trajets interurbains à destination et en provenance de Pékin à partir de dimanche. La capitale chinoise va également suspendre son service de navettes reliant Pékin aux provinces du pays. * Cette souche du virus, jusque-là inconnue, aurait pour origine des produits de contrebande vendus sur un marché de poissons et de fruits de mer de Wuhan. * La Thaïlande a recensé 5 cas, l'Australie 4, la France, Singapour, le Japon, Taiwan et la Malaisie 3, le Viêtnam, la Corée du Sud et les Etats-Unis 2, le Népal 1. * L'Organisation mondiale de la Santé estime que l'épidémie constitue une urgence sanitaire en Chine, elle ne constitue pas à ce stade urgence de santé publique de portée internationale. * Les symptômes incluent : fièvre, toux et difficultés à respirer. * Selon la Chine, le virus est en train de muter et peut se transmettre par contact de personne à personne. * Les plus touchés sont les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes médicaux. * Trois équipes de recherche travaillent à la mise au point d'un vaccin, selon la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Les scientifiques espèrent tester les premiers vaccins potentiels dans trois mois. * Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants, est placée sous confinement. Les transports urbains sont fermés et les vols au départ de la ville sont suspendus. * La Chine a recommandé à ses habitants d'éviter la foule et dans plus de 10 villes de la province de Hubei, où Wuhan est localisée, les transports ont été en partie suspendus. * Pékin a fermé l'accès à la Cité Interdite et interdit les importants rassemblements, notamment des célébrations du Nouvel An, et interdit une partie de la Grande Muraille. * Starbucks SBUX.O a fermé toutes ses enseignes et suspendu son service de livraison dans la province de Hubei pendant toute la semaine de festivités du Nouvel An, emboîtant le pas de McDonald's MCD.N qui a pris une décision similaire dans 5 villes de la province. * Le Disneyland (Walt Disney DIS.N ) de Shanghai est fermé depuis samedi. * Hong Kong a prolongé la fermeture des écoles pour les vacances jusqu'au 17 février. La ville a également annulé toutes les célébrations du Nouvel An ainsi que les visites officielles en Chine continentale. * Les aéroports à travers le monde ont renforcé leurs mesures de surveillance. * Les marchés actions et les prix du brut ont fléchi vendredi, les investisseurs se reportant sur actifs refuges face aux répercussions potentielles sur les déplacements et la demande économique mondiale. * Certains experts estiment que le virus n'est pas aussi dangereux que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), un coronavirus qui fut à l'origine d'une précédente épidémie, également apparue en Chine, qui avait fait près de 800 morts en 2002-2003< * Chaque personne contaminée transmet la maladie à entre deux et trois autres personnes en moyenne, selon deux analyses scientifiques. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEAD 3-Coronavirus-Le bilan en Chine s'alourdit à 41 morts, plus de 1.200 cas ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Compilé par See Young Lee, version française Gwénaëlle Barzic)

