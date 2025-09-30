Enanta Pharma glisse après le dévoilement d'une offre d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre -

** Les actions d'Enanta Pharmaceuticals ENTA.O ont baissé de 8% à 11,01 dollars hors bourse après que la société de biotechnologie ait lancé une offre d'actions de suivi

** ENTA, basée à Watertown, Massachusetts, lance une offre d'actions de 50 millions de dollars ()

** JP Morgan, Jefferies et Evercore sont les teneurs de livre conjoints

** Le lundi, les actions d'ENTA ont bondi de 92 % pour clôturer à 15,16 $ après que la société a déclaré que son traitement contre le VRS a considérablement accéléré la guérison () dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

** Le mardi, l'action a terminé en baisse de 21 % à 11,97 $

** ENTA a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les essais cliniques, la R&D, entre autres, selon le prospectus ()

** Il y a environ 21,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 256 millions de dollars mardi

** 5 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; le PT médian est de 20 $, selon les données de LSEG