En restructuration, Salvatore Ferragamo se rassure avec une légère hausse des revenus trimestriels

(AOF) - Salvatore Ferragamo bondit de 13,16%, à 7,09 euros, à la Bourse de Milan grâce à un chiffre d'affaires dépassant les attentes du marché au troisième trimestre 2025. Il ressort à 221 millions d'euros, soit une hausse de 1,7% à taux de change constants. Selon Bernstein, il dépasse le consensus de Visible Alpha : -1,2%. Sur cette période, les revenus du groupe italien ont été tirés pas sa division "DTC" (Direct to Consumer = ventes directes aux consommateurs) en augmentation de 4,4%, à taux de change constants en glissement annuel, contre une estimation de 0,2%.

"Cette amélioration est due à un regain d'intérêt pour les catégories phares telles que les chaussures et la maroquinerie, ainsi qu'à une meilleure communication. Cela a permis d'augmenter le panier moyen et d'améliorer les ventes croisées au cours du trimestre", souligne Bernstein.

Sur ce segment DTC, l'entreprise italienne de chaussures de luxe explique que "cette accélération par rapport au deuxième trimestre 2025 (-5,4% à taux de change constants) s'explique par les performances à deux chiffres enregistrées en Amérique du Nord et en Amérique latine et par les résultats positifs obtenus en Europe, qui ont largement compensé les performances négatives en Asie".

En revanche, au troisième trimestre 2025, l'activité de vente en gros, qui reste assez morose, a enregistré un chiffre d'affaires net en baisse de 6,7 %, à taux de change constants sur un an. La performance positive en Amérique du Nord est contrebalancée par les performances négatives dans les autres régions.

Malgré une croissance des ventes sur ce troisième trimestre, celles sur les 9 mois de l'année 2025 se replient sur un an de 4,5%, à taux de change constants, à 695 millions d'euros.

En août dernier, Salvatore Ferragamo avait enclenché un plan d'action ciblé pour redresser la barre après un premier semestre décevant. Sur les six premiers mois de l'année 2025, la société avait enregistré un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros en baisse de 9,4%, à taux de change courants sur un an. Elle affichait une perte nette de 57,5 millions d'euros, contre un bénéfice de 5,7 millions d'euros au premier semestre 2024.

"Le résultat avait été impacté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le scénario difficile du commerce de gros et la faiblesse persistante de la zone Asie-Pacifique", expliquait en août l'entreprise italienne de luxe.

Elle avait ainsi effectué un diagnostic complet sur le positionnement de sa marque en se focalisant plus sur les parties produits, communication et canaux de distribution.

