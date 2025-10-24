 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 199,91
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

En restructuration, Salvatore Ferragamo se rassure avec une légère hausse des revenus trimestriels
information fournie par AOF 24/10/2025 à 15:40

(AOF) - Salvatore Ferragamo bondit de 13,16%, à 7,09 euros, à la Bourse de Milan grâce à un chiffre d'affaires dépassant les attentes du marché au troisième trimestre 2025. Il ressort à 221 millions d'euros, soit une hausse de 1,7% à taux de change constants. Selon Bernstein, il dépasse le consensus de Visible Alpha : -1,2%. Sur cette période, les revenus du groupe italien ont été tirés pas sa division "DTC" (Direct to Consumer = ventes directes aux consommateurs) en augmentation de 4,4%, à taux de change constants en glissement annuel, contre une estimation de 0,2%.

"Cette amélioration est due à un regain d'intérêt pour les catégories phares telles que les chaussures et la maroquinerie, ainsi qu'à une meilleure communication. Cela a permis d'augmenter le panier moyen et d'améliorer les ventes croisées au cours du trimestre", souligne Bernstein.

Sur ce segment DTC, l'entreprise italienne de chaussures de luxe explique que "cette accélération par rapport au deuxième trimestre 2025 (-5,4% à taux de change constants) s'explique par les performances à deux chiffres enregistrées en Amérique du Nord et en Amérique latine et par les résultats positifs obtenus en Europe, qui ont largement compensé les performances négatives en Asie".

En revanche, au troisième trimestre 2025, l'activité de vente en gros, qui reste assez morose, a enregistré un chiffre d'affaires net en baisse de 6,7 %, à taux de change constants sur un an. La performance positive en Amérique du Nord est contrebalancée par les performances négatives dans les autres régions.

Malgré une croissance des ventes sur ce troisième trimestre, celles sur les 9 mois de l'année 2025 se replient sur un an de 4,5%, à taux de change constants, à 695 millions d'euros.

En août dernier, Salvatore Ferragamo avait enclenché un plan d'action ciblé pour redresser la barre après un premier semestre décevant. Sur les six premiers mois de l'année 2025, la société avait enregistré un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros en baisse de 9,4%, à taux de change courants sur un an. Elle affichait une perte nette de 57,5 millions d'euros, contre un bénéfice de 5,7 millions d'euros au premier semestre 2024.

"Le résultat avait été impacté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le scénario difficile du commerce de gros et la faiblesse persistante de la zone Asie-Pacifique", expliquait en août l'entreprise italienne de luxe.

Elle avait ainsi effectué un diagnostic complet sur le positionnement de sa marque en se focalisant plus sur les parties produits, communication et canaux de distribution.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs du luxe

Valeurs associées

SALVAT. FERRAGAMO
7,050 EUR MIL +12,44%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 15:40:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank