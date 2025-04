En ordre de marche pour les ambitions 2030

Les JO ont été une formidable vitrine internationale du savoir-faire du groupe et de sa technicité. Cela devrait soutenir la croissance en 2025 et au cours des prochaines années. Par ailleurs, grâce à sa structure financière solide, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe dynamique, tournée vers le renforcement de ses positions à l’international et de ses métiers/secteurs porteurs comme l’influence et le social. Hopscotch vise ainsi 200 M€ de MB à horizon 2030 et une marge de ROC/MB de 12%. Nous relevons notre objectif de cours à 30 € (vs 29,1 €). Le titre se traite à 4,1x l’EV/EBITDA NTM (12 mois glissants) et à 7,9x le PE NTM, des niveaux que nous jugeons toujours attractifs. Achat Fort réitéré.