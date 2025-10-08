En Italie, les procureurs veulent placer Tod's sous administration judiciaire

par Emilio Parodi

Les procureurs italiens cherchent à placer le fabricant de chaussures de luxe Tod's sous administration judiciaire en raison d'allégations d’abus envers des employés dans sa chaîne d’approvisionnement.

Tod's serait la sixième marque haut de gamme à faire l'objet d'une telle surveillance en Italie depuis le début de l'année dernière, dans une série d’affaires qui ont terni l’image du secteur italien des produits de luxe.

Cette enquête sur la chaîne d'approvisionnement, qui n'avait pas été rendue publique auparavant, a été révélée par une décision de la Cour suprême italienne, dont Reuters a pris connaissance mercredi, fixant la date d'une audience dans le cadre d'un litige entre les procureurs de Milan et une cour d'appel locale à ce sujet.

Les procureurs ont saisi la plus haute juridiction nationale à la suite d'une décision du tribunal de Milan qui, tout en considérant que leur demande d'administration judiciaire était bien fondée, avait jugé que la compétence territoriale en la matière appartenait à la région des Marches, dans le centre de l'Italie, où Tod's a son siège.

Les procureurs affirment que Tod's a "manqué à son devoir" en ne supervisant pas correctement ses fournisseurs afin de réaliser des profits plus élevés. Cependant, l'entreprise elle-même ne fait pas l'objet d'une enquête, l'attention se concentrant sur l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement.

La Cour suprême a fixé une audience au 19 novembre afin de déterminer quelle juridiction est compétente pour poursuivre l'affaire.

Dans une déclaration à Reuters, Tod's a indiqué qu'elle avait été informée de la date de l'audience, mais qu'elle n'avait pas connaissance d'autres détails.

"Nous ne pouvons que réaffirmer que Tod's respecte la législation en vigueur, y compris le droit du travail, et que des contrôles constants sont effectués dans les ateliers que nous sélectionnons et utilisons, lesquels signent, avant de commencer à travailler avec notre groupe, des accords garantissant la qualité de l'environnement de travail de leurs employés et le respect des contrats de travail nationaux."

