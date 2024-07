En France, la récolte de blé 2024 attendue en forte baisse

( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

La récolte de blé tendre va chuter en France en 2024, où les rendements sont attendus "en baisse de 13%" par rapport à l'année dernière, selon les prévisions publiées vendredi par l'interprofession des céréales et l'institut technique Arvalis.

Après une campagne agricole marquée par des pluies exceptionnelles par leur durée et leur étendue, le rendement national de la céréale du pain "atteindrait 64 quintaux par hectare en 2024, soit -13% par rapport à 2023 et -11% par rapport à la moyenne des 10 ans", selon un communiqué commun d'Intercéréales et d'Arvalis.

Si les représentants de la filière ne donnent pas d'estimation en volume de la moisson - qui débute -, plusieurs maisons de courtage avancent ces derniers jours des estimations officieuses de récolte de 29 à 30 millions de tonnes.

Un net repli est attendu par rapport à l'an dernier, avec une récolte 2023 de blé de 35 millions de tonnes. Mais, "Dieu merci, nous ne sommes pas en 2016", a lancé Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales, lors d'un point de presse. Cette année-là, la récolte française de blé tendre avait chuté à 27,6 millions de tonnes.

Trop de pluie, retard de semis, mauvaises herbes invasives, regain de maladies: la campagne 2023-24 a été "extrêmement difficile" pour les agriculteurs, a déclaré M. Loiseau.

Toutefois, a-t-il ajouté, "le taux de protéines des grains, à 11,6%, reste très correct, ce qui va nous permettre d'alimenter nos clients sur le territoire et à l'international, notamment sur le pourtour méditerranéen et en Afrique de l'Ouest".

"Nous payons un lourd tribut aux pluies diluviennes de ces huit derniers mois, c'est indéniablement une année dont nous aurons du mal à nous relever si rien n'est entrepris pour renforcer notre résilience à tous les niveaux", s'est inquiété Eric Thirouin, président de l'Association des producteurs de blé (AGPB), dans un communiqué distinct.

Ces "résultats agronomiques critiques (...) viennent s'ajouter à une situation économique en chute libre sous l'effet d'une explosion des charges conjuguée à un effondrement des cours du blé tout au long de la campagne 2023-2024", souligne l'AGPB.

Après avoir bondi au-dessus des 400 euros la tonne sur le marché européen en mai 2022 après l'invasion russe de l'Ukraine, les cours du blé sont redescendus ces derniers mois en dessous de leur niveau d'avant-guerre. La tonne de blé meunier s'échangeait vendredi sous les 230 euros sur Euronext.