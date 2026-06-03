EN EXCLUSIVITÉ-Selon une source, Quantinuum, filiale de Honeywell, lève 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'intérêt pour l'informatique quantique ne cesse de croître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang et Manya Saini

Quantinuum, filiale de Honeywell HON.O , a levé 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis après avoir fixé le prix de ses actions à 60 dollars chacune, a déclaré mercredi une source proche du dossier, alors que les investisseurs se sont rués vers l'un des secteurs technologiques émergents à forte croissance du marché.

Quantinuum, basée à Broomfield, dans le Colorado, a vendu 28 millions d'actions lors de cette introduction en bourse, a précisé la source. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Cette introduction en bourse est le dernier test en date de l'appétit des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, les avancées technologiques suscitant des paris sur le fait que les machines quantiques pourraient à terme surpasser les ordinateurs classiques pour certaines tâches complexes.

En début de semaine, la société a relevé la fourchette de prix à 53-55 dollars par action et porté le nombre d'actions proposées à 26,5 millions, ce qui est généralement le signe d'une forte demande des investisseurs.

Cette introduction en bourse intervient alors que le marché américain des nouvelles cotations reprend de la vigueur, même si l'intérêt des investisseurs reste concentré sur la technologie et d'autres secteurs à forte croissance.

Quantinuum commencera à être cotée au Nasdaq jeudi, sous le symbole boursier "QNT". J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération.

PARI SUR L'INFORMATIQUE QUANTIQUE

La société a été créée en 2021 à la suite de la fusion entre l'activité d'informatique quantique de Honeywell et Cambridge Quantum. Bien qu'elle n'en soit encore qu'aux prémices de sa croissance commerciale, Quantinuum a fait état d'une accélération de ses commandes ces derniers mois, à mesure que l'intérêt pour le secteur s'accroît.

Malgré l'optimisme croissant des investisseurs, les entreprises de l'industrie de l'informatique quantique continuent de faire face à des défis, notamment des coûts de développement élevés, la complexité technologique et un calendrier incertain pour une adoption commerciale à grande échelle.

Honeywell, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 150 milliards de dollars, conservera environ 48,1 % des droits de vote combinés de la société une fois l'opération terminée, a révélé Quantinuum dans son dossier d'introduction en bourse.

Les analystes s'attendent à ce que l'introduction en bourse de Quantinuum ait un impact considérable sur le secteur de l'informatique quantique, compte tenu du nombre limité de sociétés cotées en bourse dans ce domaine.

“L'arrivée de nouvelles sociétés quantiques sur les marchés publics élargit l'univers, améliore la découverte des prix et attire l'attention des analystes et des investisseurs institutionnels sur un secteur jusqu'ici peu suivi”, ont déclaré cette semaine les analystes de Wedbush dans une note.

“Nous nous attendons à ce que la valorisation de Quantinuum et l'évolution initiale du cours de son action donnent le ton lors des premiers jours de cotation et se répercutent sur les autres sociétés cotées du secteur, en particulier compte tenu de la forte corrélation entre les cours des actifs quantiques”, a déclaré la société de courtage.

Le mois dernier, l'administration Trump a annoncé qu'elle allait prendre des participations à hauteur de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique.

Quantinuum développe des ordinateurs quantiques conçus pour résoudre des problèmes complexes dont le traitement prendrait des milliers d'années, voire plus, à des ordinateurs classiques.