EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, SpaceX viserait une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, qui se fera exclusivement par le biais d'une offre primaire, la semaine prochaine

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* Selon certaines sources, l'introduction en bourse permettrait de lever au moins 75 milliards de dollars, dont l'intégralité serait reversée à SpaceX

* Starlink est le seul segment rentable de SpaceX, les autres activités sont déficitaires

* Les actions à double classe concentrent le pouvoir de vote entre les mains de Musk et des initiés, ce qui soulève des inquiétudes en matière de gouvernance

(Ajout de détails sur le projet d'introduction en bourse, paragraphes 1 à 6) par Echo Wang

SpaceX, la société de fusées et de satellites d'Elon Musk, prévoit de viser une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse spectaculaire, qui consistera entièrement en actions nouvelles, ont déclaré mardi à Reuters trois personnes proches du dossier.

L'introduction en bourse devrait prendre la forme d'une offre entièrement primaire, ce qui signifie que l'intégralité du produit reviendrait à la société et que les actionnaires existants de SpaceX ne pourraient vendre aucune de leurs actions lors de l'opération, ont précisé ces sources. Les actionnaires devraient probablement attendre au moins jusqu'à la publication des premiers résultats trimestriels de la société, en vertu d'un délai de blocage échelonné, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

Après quelques premières réunions avec des investisseurs, ou un processus de "sondage du marché", la société a indiqué qu’elle prévoyait de lever au moins 75 milliards de dollars dans le cadre de son offre de base, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat pour discuter d’informations confidentielles. L’option de surallocation, fixée à 15%, permettrait aux souscripteurs de vendre des actions supplémentaires si la demande des investisseurs dépassait les attentes, a déclaré l’une des sources.

Les offres initiales pures ne sont pas sans précédent, bien qu’elles ne constituent pas la structure la plus courante pour les introductions en bourse de grande envergure, qui combinent souvent des actions primaires et secondaires permettant aux premiers investisseurs de céder leurs participations.

En 2021, par exemple, l'introduction en bourse de Rivian Automotive RIVN.O a été entièrement structurée comme une émission primaire, les premiers investisseurs, dont Amazon et Ford, n'ayant pas vendu d'actions au moment de la cotation, la société levant des capitaux pour financer son expansion.

Parmi les autres caractéristiques de l'offre proposée qui s'écartent des introductions en bourse conventionnelles, on peut citer l'inclusion précoce de dans l'indice Nasdaq 100 et des dispositions inhabituelles accordant à Musk un contrôle effectif sur le conseil d'administration ainsi que sur ses fonctions de directeur général et de président.

Cette initiative marque la première fois que SpaceX communique des objectifs précis de levée de fonds et de valorisation aux banques après des réunions avec les premiers investisseurs, alors qu'elle se prépare à ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire . Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait une valorisation préliminaire d'environ 1 750 milliards de dollars.

La tournée de présentation en vue de l'introduction en bourse devrait débuter jeudi, comme l'avait précédemment rapporté Reuters . Les sources ont toutefois précisé que ces plans, y compris le montant de la levée de fonds, sont susceptibles d'évoluer à mesure que les réunions avec les investisseurs se déroulent.

Cette introduction en bourse offrira aux investisseurs particuliers une occasion rare de s'associer à la vision de Musk en matière d'espace, de communications par satellite et d'intelligence artificielle par l'intermédiaire de SpaceX, qui s'est imposée comme le joyau de l'empire commercial de l'homme le plus riche du monde.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires.

VAGUE DE MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Cette introduction en bourse devrait déclencher une vague de méga-introductions en bourse, SpaceX, OpenAI et Anthropic étant sur le point d'ajouter ensemble près de 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux marchés publics et d'intensifier la concurrence pour attirer les capitaux des investisseurs.

Contrairement à la plupart des candidats à l'introduction en bourse, SpaceX ne dispose pas de référence claire sur le marché public. Selon les analystes, les investisseurs doivent établir des comparaisons à partir des entreprises des secteurs de l'aérospatiale, des télécommunications et de la défense, tout en tenant compte du potentiel de croissance de Starlink et des ambitions à long terme de Musk, ce qui rend l'évaluation particulièrement complexe.

Pour de nombreux investisseurs, le pari porte autant sur Musk que sur SpaceX. Son parcours au sein du constructeur de véhicules électriques Tesla et sa capacité à galvaniser les petits investisseurs pourraient également stimuler une forte demande pour les actions, comme sa réputation l'a fait pour ses précédentes entreprises.

Pourtant, deux des trois activités de SpaceX sont déficitaires, seul son segment de connectivité, qui abrite la constellation de satellites Starlink, générant des bénéfices et étant largement considéré comme la vache à lait de l'entreprise.

Au-delà des fusées et des satellites, SpaceX présente aux investisseurs un avenir comprenant des projets ambitieux tels que des centres de données en orbite, se positionnant ainsi pour tirer parti d'une forte augmentation des dépenses d'infrastructure liées à l'IA.

SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA de Musk, plus tôt cette année, dans le cadre d'une opération qui a valorisé l'entreprise de fusées et de satellites à 1 000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok à 250 milliards de dollars.

Son chiffre d'affaires a atteint 4,69 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 4,07 milliards de dollars un an plus tôt. Les pertes se sont creusées à 1,27 dollar par action, contre 18 cents par action sur la même période. En 2025, le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi à 18,67 milliards de dollars, contre 14,02 milliards un an plus tôt, mais la société est passée d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards de dollars.

Selon des experts, comme une grande partie de l'argumentaire de SpaceX auprès des investisseurs repose sur Musk, certaines préoccupations en matière de gouvernance d'entreprise pourraient donner à réfléchir aux investisseurs. Des mesures, notamment une structure d'actions à deux catégories prévue dans le prospectus d'introduction en bourse, concentrent le pouvoir de vote entre les mains de Musk et d'un petit groupe d'initiés.

SpaceX vise une cotation au Nasdaq sous le symbole "SPCX". L'entrée en bourse est attendue dès le 12 juin, comme l'a précédemment rapporté Reuters, après que la société a accéléré le calendrier de son introduction en bourse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération, à la tête d'un consortium de banques d'investissement mondiales qui garantissent l'émission.