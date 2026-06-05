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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Cargill serait en pourparlers pour céder sa division métaux à Macquarie
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Lv, Winni Zhou, Ella Cao et Lewis Jackson

Cargill serait en pourparlers pour vendre sa division métaux au groupe Macquarie MGQ.AX , ont indiqué cinq sources proches du dossier, alors que la société de négoce internationale souhaite se concentrer sur ses activités principales dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Les cinq sources ont souhaité garder l'anonymat, la vente n'ayant pas encore été annoncée et elles n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. Elles n'ont pas donné plus de détails sur les négociations, dont l'issue n'est pas garantie.

Cargill n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par e-mail et par téléphone.

Macquarie a refusé de commenter.

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