EN EXCLUSIVITÉ-Rivian développe des variantes de ses véhicules électriques R2 plus abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy

Rivian RIVN.O travaille sur des variantes non dévoilées de ses véhicules électriques R2, a déclaré le directeur général de la société, quelques jours après le lancement de la production en série de ces SUV plus petits et plus abordables.

Rivian, connue pour ses SUV et ses pick-up haut de gamme R1, prévoit de commencer les livraisons des SUV R2 vers le mois de juin, et les analystes ont déclaré qu'un lancement réussi était essentiel pour élargir le marché de la société auprès du grand public.

« Il existe d'autres variantes du R2, que nous n'avons pas encore dévoilées », a déclaré le directeur général RJ Scaringe lors d'un entretien avec Reuters, lorsqu'on lui a posé des questions sur une variante pick-up du R2.

« Ce que nous construisons en Géorgie permet différentes variantes », a-t-il ajouté, faisant référence à une nouvelle usine où Rivian étendra à terme la production des véhicules R2. M. Scaringe n’a pas donné de détails sur l’aspect de ces autres variantes.

La demande de véhicules électriques a pris un coup avec la suppression de crédits d’impôt clés aux États-Unis, bien que les prix élevés de l’essence aient suscité un certain intérêt pour les véhicules à batterie. Les véhicules électriques abordables sont considérés comme une lueur d’espoir dans le secteur des véhicules électriques, car les coûts d’emprunt restent élevés.

En mars, Rivian a annoncé différentes versions du SUV R2. Le lancement débutera avec un R2 à 58 000 dollars, suivi d'autres versions moins chères plus tard cette année et en 2027. Une version très attendue à 45 000 dollars, offrant une autonomie de plus de 275 miles et susceptible d'élargir considérablement la clientèle de Rivian, sera également disponible d'ici fin 2027.

Rivian, qui fabrique également des fourgons électriques principalement pour Amazon, a d'abord lancé ses pick-up R1T en 2021, suivis des SUV R1S. Avec sa plateforme de taille moyenne, Rivian a annoncé les SUV R2, ainsi qu'un crossover R3 plus petit et le R3X, une variante performante.

« Il pourrait donc clairement y avoir un R2X », a déclaré M. Scaringe. « Il y aura des combinaisons », a-t-il poursuivi, ajoutant: « Je veux faire attention à ne pas dévoiler le programme. »

Les prévisions de Rivian, qui tablent sur une hausse de 53 % des livraisons cette année, s’appuient sur le lancement des véhicules R2 et impliquent environ 22 000 à 23 000 livraisons de R2, en supposant une demande stable et une montée en puissance de la production sans heurts.

Le R2 devrait « stimuler considérablement les ventes » et « conquérir des parts de marché supplémentaires dans le secteur des véhicules électriques », grâce à son prix plus bas et à ses fonctionnalités d’autonomie, a déclaré Andres Sheppard, analyste chez Cantor Fitzgerald, dans une note adressée à ses clients à la suite de la publication des résultats trimestriels de Rivian la semaine dernière.

Ce véhicule est également au cœur de l'accord de 1,25 milliard de dollars conclu entre Uber UBER.N et Rivian concernant des robotaxis, dans le cadre duquel la société de VTC commencera à déployer 10 000 véhicules R2 entièrement autonomes à partir de 2028.