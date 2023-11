En Europe, les revenus d’administrateurs de fonds chutent de 16?% depuis 2022

Les administrateurs des fonds d’investissement européens ont vu leurs honoraires diminuer de 16?% en moyenne l’année dernière. Ce sont les conclusions que livre Fitz Partners, fournisseur d’analyse spécialisé sur les frais de gestion de fonds, dans son dernier rapport Director’s Fees. L'étude porte sur la rémunération de 170 sociétés de gestion de fonds domiciliées au Luxembourg et en Irlande, deux places de marchés concentrant la plupart des acteurs mondiaux du secteur. Ainsi, les rémunérations des administrateurs de fonds baissent en moyenne de 16?% depuis 2022, pour s'établir aujourd’hui à 34.741 euros.

“ L’ampleur de cette diminution, en comparaison avec les mêmes conseils d’administration l’année précédente, est frappante. Cela suggère qu’il y a un changement dans la manière dont les fonds abordent les commissions. À l’instar des coûts des fonds, celles-ci seraient également sous pression ”, déclare Hugues Gillibert, directeur général de Fitz Partners.

Ce dernier ajoute que l’absence de taux d’honoraires fixes sur le marché induit en conséquence de grandes disparités dans les pratiques d’un fonds à l’autre, selon la composition du conseil d’administration et la variété d’actifs disponibles. Car une structure comptant moins de 20 produits va facturer des commissions d’en moyenne 60.000 euros, contre 300.000 euros lorsque l’offre dépasse une centaine de produits. Parallèlement, il est souligné qu’une corrélation directe existe entre les commissions facturées par administrateur et l’encours moyen sous gestion d’une société : plus cet encours est important, plus les revenus augmentent.

Maureen Songne