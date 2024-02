En difficulté en 2023, Auchan espère se relancer via le rachat de magasins Casino

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le distributeur Auchan (ELO) a connu un nouvel exercice "difficile" en 2023, avec une perte nette de 379 millions d'euros mais attend beaucoup de la reprise de magasins Casino et d'un projet d'alliance dans les achats avec d'autres enseignes.

Le directeur financier d'Auchan Ludovic Delcloy a reconnu jeudi que le groupe, qui compte aussi développer le système de magasins en franchise, avait traversé une "année difficile dans un contexte difficile".

ELO, qui rassemble Auchan et les activités immobilières de NHood et Ceetrus, a basculé dans le rouge. Son produit des activités ordinaires, l'équivalent de son chiffre d'affaires, a baissé de 1,7% à 32,9 milliards d'euros, malgré la hausse des prix qui gonfle les ventes des distributeurs.

Auchan a fourni deux éléments d'explication principaux.

Présent en Russie et en Ukraine, Auchan y a connu "un net ralentissement de la fréquentation" de ses magasins, a précisé M. Delcloy lors d'une conférence de presse à Paris. Sa position quant au maintien de l'activité dans ces deux pays n'a pas changé, a-t-il par ailleurs précisé.

Par ailleurs, l'inflation, qui a eu un impact significatif sur les frais fixes du distributeur et sur le comportement des consommateurs. L'enseigne, particulièrement présente sur les grands formats de magasin de type hypermarchés (21% de son parc), a observé une baisse de consommation significative sur les produits non-alimentaires, un des points forts de ce type de magasins.

- "Consommation de 2018" -

Auchan a en outre enregistré "une réduction des volumes (vendus) aussi dans l'alimentaire", avec un retour au "niveau de consommation de 2018 en France", selon M. Delcloy.

Le groupe s'est toutefois voulu confiant pour l'avenir, notamment en raison de son rachat de nombreux magasins de son concurrent en difficulté Casino en France.

Auchan a racheté 70 supermarchés, 26 hypermarchés et 2 drives à Casino, en se focalisant sur "des régions en croissance économique et démographique", notamment le pourtour méditerranéen, la région Rhône-Alpes et l'Ile-de-France.

Il prévoit de les intégrer "d'ici l'été", les fermant pour certains jusque trois semaines afin de les transformer.

"On est très fier d'avoir fait" cette opération, financée en majorité par une augmentation de capital de l'ordre de 300 millions d'euros émanant des actionnaires de l'enseigne de la galaxie Mulliez, a souligné M. Delcloy.

Le groupe a estimé qu'il s'agissait de "la dernière opération de concentration possible pour Auchan France" et cible 10% de part de marché à horizon trois ans en France, contre 8,8% à fin 2023 selon Kantar.

- Repositionnement prix -

L'autre grosse opération, conduite également avec Casino mais aussi Intermarché, troisième distributeur en France derrière E.Leclerc et Carrefour, est un projet d'alliance à l'achat qui s'inscrirait à très long terme: 10 ans, a confirmé Auchan jeudi, ce qui est très long dans ce type d'opération. La Lettre avait révélé l'information une semaine plus tôt.

L'objectif est selon l'enseigne nordiste "de permettre à chaque groupe d'améliorer ses coûts et prix de vente", via potentiellement "la négociation à l'achat" des produits de grandes marques, mais aussi "l'achat non marchand, l'énergie ou à la fabrication de produits à marque distributeur". Est envisagée une extension "à d'autres thématiques", notamment l'immobilier.

La direction du groupe n'a pas précisé si les synergies à l'achat auraient un impact sur l'emploi, notamment dans le Nord de la France où il est basé. "Aujourd'hui, il y a zéro objectif d'impact sur les organisations" des fonctions supports en lien avec ce projet d'alliance, a assuré mercredi Jean-Denis Deweine, en charge du développement et des partenariats chez Auchan.

Le distributeur, qui a indiqué vouloir opérer un "repositionnement en France sur les prix" avec des baisses "significatives", notamment en hypermarchés, a en outre confirmé vouloir s'appuyer davantage sur le modèle d'exploitation de magasins en franchise, avec la volonté "de développer un nouveau modèle d'entrepreneurs".

Comme Carrefour ou Casino en France, Delhaize en Belgique, de nombreux groupes de distribution alimentaire se tourne vers ce modèle d'exploitation des magasins, moins gourmand en capitaux mais que les syndicats considèrent comme des "restructurations qui ne disent pas leur nom".

Un magasin franchisé est une entreprise indépendante et ses accords d'entreprise ne sont pas les mêmes que ceux d'un grand groupe.