EN BREF-Selon certaines sources, les fonds spéculatifs ont fait preuve d'agilité pour enregistrer des gains en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des fonds spéculatifs à la liste du graphique, aucun changement dans le texte) par Nell Mackenzie et Summer Zhen

Les hedge funds ont profité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour afficher des performances positives en avril, certains ayant tiré profit de paris haussiers placés juste avant l'annonce du cessez-le-feu du 8 avril, selon des rapports de courtiers de premier ordre et d'analystes du secteur.

Les sélectionneurs de titres ont généré un rendement de plus de 9% en avril, leur meilleure performance mensuelle depuis que Goldman Sachs GS.N a commencé à suivre ces données en 2016, a indiqué la société de courtage de premier plan dans une note adressée à ses clients samedi.

L'indice S&P 500 .SPX a progressé de plus de 10% en avril, l'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné près de 5%, tandis que le dollar a chuté de près de 2% face à un panier de devises =USD .

Les hedge funds ont bénéficié de la forte hausse générale des actions et de transactions individuelles qui n'en dépendaient pas, indique la note de Goldman Sachs.

Les sélectionneurs de titres axés sur la technologie ont enregistré un résultat record, près de 19% en avril, a-t-elle ajouté.

Les hedge funds systématiques ont enregistré un rendement d'environ 2,9% en avril, tirant profit des transactions très prisées et en suivant la dynamique des marchés plutôt qu'en pariant contre eux, indique la note.

À la fin du mois, les hedge funds ont principalement vendu des actions, mais afin de s'assurer que leurs portefeuilles globaux ne soient ni longs ni courts, selon une autre note de Morgan Stanley MS.N .

Une position courte est gagnante lorsque la valeur des actifs baisse.

Les hedge funds capables d'agir rapidement et de modifier leurs positions ont réussi, selon un rapport de la société de données sur les hedge funds PivotalPath.

Cela s'est avéré vrai pour les hedge funds multi-stratégies. Des processus décisionnels plus rapides les ont aidés à se remettre des conditions de marché difficiles de mars, alors qu'ils ont reconstruit leurs positions en se concentrant sur des actions individuelles et des opérations de valeur relative, ajoute le rapport.

Les grands hedge funds multi-stratégies tels que Schonfeld Strategic Advisors, Citadel et ExodusPoint ont terminé le mois sur une note positive. Les fonds ont refusé de commenter ces résultats.

Pour les fonds macroéconomiques, le mois d'avril a été marqué par deux tendances distinctes, selon PivotalPath.

"Les gestionnaires qui ont anticipé le choc pétrolier et se sont positionnés en vue d’une désescalade ont été largement récompensés", a-t-il déclaré.